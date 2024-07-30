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  4. Maça 48 saatten az kalmıştı! Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku... Diskalifiye edildi

Maça 48 saatten az kalmıştı! Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku... Diskalifiye edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 12:14
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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Hollanda karşısında aldığı müthiş galibiyetle başlarken, ikinci maçında karşılaşacağı Dominik Cumhuriyeti mücadelesi öncesi rakip takımda doping skandalı patlak verdi. İşte detaylar...

Maça 48 saatten az kalmıştı! Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku... Diskalifiye edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede eden Filenin Sultanları, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti. Sultanlar setler 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başlamayı başardı.

İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan milli takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku yaşanıyor.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

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Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.

Kadrodan çıkarılan Lisvel Eve'nin yerini kadroda rezerv oyuncu olarak yer alan Geraldine Gonzalez girdi

4 YIL MEN CEZASI

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Lisvel Eve, doping sebebiyle büyük ihtimalle 4 yıl voleyboldan men cezası yiyecek.

"Bu son derece üzücü bir durum, kendimle ilgili çok kötü ve hayal kırıklığına uğradım, daha önce araştıramadığım için benim gözümden kaçtı, vücudumdaki sıvı tutmayı kontrol etmek için kullandığım (furosemid) ilaç son VNL'de doping testine takıldı."

Eve'in doping kullandığı olimpiyat 1 gün önce tespit edilmiş ve turnuvadan men edilmişti.

İŞTE FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

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Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-İtalya

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Voleybol Olimpiyat Oyunları son dakika milli takım Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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