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Maça çıkmayan Olimpiakos küme düşürüldü

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Basketbol Yunanistan Ligi play-off'larındaki Panathinaikos - Olimpiakos derbisi oynanmadı. Maça çıkmama kararı alan ve daha önce de bir hükmen yenilgisi bulunan Olimpiakos otomatik olarak küme düştü.

Maça çıkmayan Olimpiakos küme düşürüldü

Olimpiakos, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Ligi normal sezonunda son hafta maçlarında kurallara aykırı teşvik olduğu iddiasında bulunmuş, Yunanistan Basketbol Federasyonu ve Yunanistan Hakem Birliği'ne konuyla ilgili savunma dilekçelerini hazırlamıştı.

Öte yandan küme düşürülen Olimpakos'un Adriyatik Ligi'ne katılmayı planladığı gelen haberler arasında...

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Anahtar Kelimeler:
olimpiakos panathinaikos

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