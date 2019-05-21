Maça çıkmayan Olimpiakos küme düşürüldü

Olimpiakos, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Ligi normal sezonunda son hafta maçlarında kurallara aykırı teşvik olduğu iddiasında bulunmuş, Yunanistan Basketbol Federasyonu ve Yunanistan Hakem Birliği'ne konuyla ilgili savunma dilekçelerini hazırlamıştı.
Öte yandan küme düşürülen Olimpakos'un Adriyatik Ligi'ne katılmayı planladığı gelen haberler arasında...
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