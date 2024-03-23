Macar kaleci devleşti, milliler penaltı golüne engel olamadı! Türkiye hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futobl Takımımız özel maçta Macaristan ile karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikası golsüz geçilen mücadelede Macar kaleci Gulacsi adeta devleşirken, mücadele Macaristan'ın penaltıdan bulduğu gol sonucu 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

TALİHSİZ SAKATLIK

Karşılaşmanın henüz 27. dakikasında Rıdvan Yılmaz girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bırakmak zorunda kaldı.

PENALTI VE GOL!

Karşılaşmada ikinci yarının henüz ilk dakikalarında Dominik Szoboszlai sol kanattan serbest vuruşu kullandı, Lang'dan seken top ceza sahası içinde Enes Ünal'ın koluna çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Macar oyuncu penaltı atışında hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI

71' | Hakan, savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız'a milimetrik bir pas attı, Kenan bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunda Gulacsi ayağıyla gole izin vermedi.

MERT'TEN BÜYÜK HATA!

Mert çekilen şutta topu sektirince Schafer bu hatayı affetmedi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

SIRADAKİ RAKİP AVUSTURYA!

Milliler bir sonrası maçında 26 Mart'ta Viyana'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

ENES ÜNAL 1 YIL ARADAN SONRA

Milli takımda Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından milli formayı sırtına geçirdi. Çapraz bağından sakatlık yaşayan Enes, son olarak EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda 28 Mart 2023 tarihinde oynanan ve kırmızı-beyazlıların 2-0 kaybettiği Hırvatistan maçında sahada yer almıştı. 26 yaşındaki futbolcu, sakatlık sürecinde elemelerde Letonya (2), Galler (2), Ermenistan, Hırvatistan ve özel karşılaşmalarda da Japonya ile Almanya mücadelelerini kaçırdı.

2 FUTBOLCU İLK KEZ KADRODA

Türkiye’de, Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez bir müsabakanın maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Millilerde Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan, Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım aday kadrosuna davet edilmiş, Semih ile Ahmetcan daha sonra Ümit Milli Takım’a gönderilmişti.

ERSEN MARTİN ANISINA SİYAH BANT

Türkiye - Macaristan maçında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ersen Martin de unutulmadı. Milliler, mücadelede sahaya Martin’in anısına siyah bantla çıktı.

AZ SAYIDA TARAFTAR DESTEKLEDİ

Puskas Arena’da oynanan karşılaşmada A Milli Futbol Takımı’na az sayıda Türk taraftar, kendilerine ayrılan tribünden destek verdi.





