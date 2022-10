Macar sanatçı Havasi, 11 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Macar besteci ve piyanist Havasi, 11 Ekim'de İstanbul'da konser verecek.

Sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak.

Çağdaş klasik müziğin önemli piyanistlerinden Havasi, kariyeri boyunca birçok ülkede, prestijli konser salonlarının yanı sıra stadyumlarda da müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, 2009'da ise Grand Hall of the Hungarian Academy of Music’teki performansıyla Guinness Dünya Rekorları'nda "Dünyanın en hızlı piyanisti" unvanını aldı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://beyoglu.kulturyolufestivalleri.com/" adresinden ulaşılabiliyor.