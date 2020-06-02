SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Macaristan Futbol Federasyonundan George Floyd'u anan futbolcuya ceza

Macaristan Futbol Federasyonundan George Floyd'u anan futbolcuya ceza

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.06.2020 21:06 | Son Güncelleme

Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası "George Floyd için adalet" yazılı tişörtü gösteren Tokmac Nguen'e kınama cezası verdi.

Macaristan Futbol Federasyonundan George Floyd'u anan futbolcuya ceza

Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun oyunucuya kınama cezası verildiği, hareketin tekrarlanması halinde fiili ceza uygulanacağı duyuruldu.

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Bir lig daha sona erdi! İşte şampiyonBir lig daha sona erdi! İşte şampiyon
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Ali Koç, o transferi bitiriyor!

Ali Koç, o transferi bitiriyor!

Ev değil kasaba! Görenler hayrete düşüyor...

Ev değil kasaba! Görenler hayrete düşüyor...

Fatih Terim'in şampiyonluk sürprizi!

Fatih Terim'in şampiyonluk sürprizi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Öldüğü söylenen futbolcu 4 yıl sonra ortaya çıktı!

Öldüğü söylenen futbolcu 4 yıl sonra ortaya çıktı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Macaristan Futbol Federasyonundan George Floyd'u anan futbolcuya ceza

George Floyd'u anan futbolcuya ceza

Bosna Hersek'te Saraybosna şampiyon ilan edildi

Bir lig daha sona erdi! İşte şampiyon

47 yaşındaki Jan Koller gençlere taş çıkarttı

47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı

Kulüpten para çaldığı için kovulan Vegard Forren'den açıklama

Kulüpten para çalan yıldız kovuldu!

Loris Karius'a transferde kötü haber!

Loris Karius'a transferde kötü haber!

Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız oldu

Sırbistan'da şampiyon belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.