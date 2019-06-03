MacBook Pro ortalığı dumana boğdu

Özellikle de Samsung cep telefonlarının alev alma ve patlama görüntülerine mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Ancak Apple ile ilgili bu tarz problemler neredeyse hiç gerçekleşmez. White Panda isimli bir müzisyenin MacBook Pro modeli dizüstü bilgisayarı ilginç bir şekilde alev almaya başladı.

Genellikle dizüstü bilgisayar kullanımı kucakta gerçekleştiriliyor. Bu oldukça sıradan durum, MacBook Pro modelinin aniden dumanlar çıkarmasıyla bir anda değişti. White Panda isimli müzisyen, bilgisayarı kucağından kaldırıp yere bıraktı.

Yerde adeta sis bombası gibi duman çıkaran MacBook Pro modeli yanmaya başladı. Ancak neyse ki, korkulan olmadı ve bu model patlamaya sebebiyet vermedi. Evde eşi ve köpeği olan White Panda isimli müzisyen, bu olayı esas olarak ucuz atlattıklarını ifade etti.

Alev alan ürünün sahibi bu olaydan hemen sonra Apple Store’a gitti ve yetkililerden bilgi almak istediğini söyledi. Yetkililer ona, cihazın mutlaka yanmayan kılıfta saklanması gerektiğini ifade etti. Eğer bu ürün alev aldıktan sonra patlasaydı muhtemelen oradakilerden birisi yara alacaktı. Bu da Apple’a ciddi bir tazminat davası açılması anlamına geliyordu.

Eğer bu model bir ürüne sahipseniz, böyle problemler yaşayıp yaşamadığınızı yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

