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Macera Oyunu Sea of Solitude Çıkış Tarihi Belli Oldu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Electronic Arts ve vizyon sahibi Alman stüdyosu Jo-Mei Games, öykü odaklı Sea of Solitude oyunlarının çıkış tarihini duyurdu.

Macera Oyunu Sea of Solitude Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oyun, genç bir kadının içsel yalnızlığının üstesinden gelmek için oyuncuları kişisel yolculuğa çıkaran duygusal bir deneyim. Oyuncular, Kay’a yardım ederek onu sular altında kalmış bir şehir manzarasında derinlemesine dokunan karanlık ve ışık masalında yönlendiriyor. Sular kendi zihinsel durumlarını yansıtmak için yükselip alçaldıklarında Kay, fantastik yaratıklarla ve canavarlarla tanışacak, onların hikayelerini öğrenecek ve renkli anılar da dünyasını kurtarmak için zorlukları çözecek.

Oyunun öne çıkan en önemli özelliği görsel stile sahip olması. Kendinizi hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir dünyada bulacaksınız. Kay’ın yolculuğunu yönlendirirken dinamik hava durumuna karşı mücadele edecek ve bu sırada karakterin duygu değişimini daha rahat anlayacaksınız. Oyun temelinde Kay’ın yalnızlığının neden canavara dönüştüğü konu alınıyor. Bu sırada duygusal zorlukların üstesinden gelmek ve giderek karanlık, fırtınalı dünyaya ışık ve renk göstermek için yeni bölgelerin kilidini açmanız da gerekecek. 

Oyun, 5 Temmuz tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve Origin üzerinden PC platformlarında çıkış yapacak.

Kari_Koca_Gaming

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Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts oyun Sea of Solitude

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