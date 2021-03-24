Maçın kahramanı Burak Yılmaz konuştu!

A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından konuştu.

"2000'den sonra Hollanda'ya en fazla gol atan futbolcu olarak Ronaldo'yu geçtin." şeklinde kendisine istatistik verilen Burak, "Siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz! Gurur verici bir olay. Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi." dedi.

Kazandığımız için gurur duymamız gerektiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Sorumluluğumuzun farkındayım. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik. 3 ay sonra kamp oldu, severek, özlemiş olarak geldik. Gurur verici bir olay. Hocalar masaları ayırıyor hep birlikte oturuyoruz diye. Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup Norveç maçına konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

