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Maçın önüne geçen olay! Messi barajın arkasına yattı

29.09.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun Manchester United'ı ve Messi'nin Barcelona'sının çekiştiği yıllarda, Arjantinli stara acımasız fauller yapan kaptan Rio Ferdinand, PSG'nin baraj görüntüsünü ağır şekilde eleştirdi. Ronaldo'nun da çok yakın arkadaşı olan yorumcu Rio Ferdinand, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Onunla aynı takımda olsak, ben onun yerine yatardım. Yapılan büyük saygısızlık" diye konuştu.

Maçın önüne geçen olay! Messi barajın arkasına yattı

PSG'nin Manchester City'ye karşı kurduğu barajda yere yatan Messi'nin görüntüsü dünya gündeminin zirvesine oturdu. Bazı futbolseverler, City'ye karşı savunma yapmada herkesin görev yapabileceği görüşünü belirtti. Ancak karşıt görüşlerin sayısı ise daha fazla. Messi'nin barajın altına yatması, 'saygısızlık' olarak yorumlandı.

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"BEN YATARIM ONUN YERİNE"

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Messi'ye Manchester United'da oynarken acımasız fauller yapan ve Ronaldo'yu en iyisi olarak gösteren Rio Ferdinand, eski rakibine büyük saygı gösterdi. Ferdinand, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Ben onun takımında olsam, 'Hayır, sen dur. Ben yatarım senin yerine derdim" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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