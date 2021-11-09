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  4. Maçın ortasında takım arkadaşını tekme tokat dövdü

Maçın ortasında takım arkadaşını tekme tokat dövdü

09.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli’de cereyan etti. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor’un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti.

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı.

İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya düştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş’ı tekmeledi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Taraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı. Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti. (İHA)

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