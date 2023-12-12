MAÇLAR ERTELENDİ Mİ? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak, bu hafta maç var mı? Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında TFF'den açıklama

Ankaragücü Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Son düdüğün ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Bu olay sonrası TFF'den açıklama geldi. Peki, tüm maçlar ertelendi mi, iptal mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihlerde? İşte detaylar...

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Maçlar Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan olayların ardından ertelendi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.

Bu olay sonrasında olağanüstü toplanan TFF'den açıklama yapıldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik."

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada maçlar için bir tarih verilmedi.

Konu hakkında Büyükekşi, ''Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın (12 Aralık) hakemimizi bir ziyaret edelim." ifadelerini kullandı.





