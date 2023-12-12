SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. MAÇLAR ERTELENDİ Mİ? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak, bu hafta maç var mı? Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında TFF'den açıklama

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak, bu hafta maç var mı? Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında TFF'den açıklama

12.12.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maçlar ertelendi mi?" sorusunun yanıtı; Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı sebebiyle TFF'den yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, maçlar ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak, bu hafta maç var mı? İşte detaylar...

Ankaragücü Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Son düdüğün ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Bu olay sonrası TFF'den açıklama geldi. Peki, tüm maçlar ertelendi mi, iptal mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihlerde? İşte detaylar...

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Maçlar Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan olayların ardından ertelendi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.

Bu olay sonrasında olağanüstü toplanan TFF'den açıklama yapıldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik."

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada maçlar için bir tarih verilmedi.

Konu hakkında Büyükekşi, ''Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın (12 Aralık) hakemimizi bir ziyaret edelim." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Özdemir'de hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı: RezaletCüneyt Özdemir'de hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı: Rezalet
Erman Toroğlu Faruk Koca'ya ateş püskürdü! "Defolun gidin, tutuklayıp cezaevine atsınlar!"Erman Toroğlu Faruk Koca'ya ateş püskürdü! "Defolun gidin, tutuklayıp cezaevine atsınlar!"
Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu! Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!
Anahtar Kelimeler:
süper lig maçları ne zaman maçlar ertelendi mi maçlar iptal mi Lig'de maçlar ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak Süper Lig maçı süper li maçın yapılan açıklama son dü maç,
En Çok Okunan Haberler
Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

TBMM'de dikkat çeken anlar! Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Bir araya geldiler

TBMM'de dikkat çeken anlar! Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Bir araya geldiler

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!

Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!

Erman Toroğlu Faruk Koca'ya ateş püskürdü! "Defolun gidin, tutuklayıp cezaevine atsınlar!"

Erman Toroğlu Faruk Koca'ya ateş püskürdü! "Defolun gidin, tutuklayıp cezaevine atsınlar!"

Cüneyt Özdemir'de hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı: Rezalet

Cüneyt Özdemir'de hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı: Rezalet

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.