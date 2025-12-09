Maçlar iptal edilir mi? Futbolcular ne ceza alır? Bahis soruşturmasında herkesin merak ettiği sorular

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturması sürüyor. Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bazı isimlerin kendi maçlarına dahi bahis oynadığı iddia edilirken, ortaya çıkan detaylar sonrası 'Maçlar iptal edilir mi?' sorusu gündeme geldi.

Spor Hukukçusu Emin Özkurt, son gelişmeleri NTV'de değerlendirdi.

56. MADDEYİ İŞARET ETTİ

TFF'nin artık bu duruma kayıtsız kalamayacağını belirten Emin Özkurt, "Kendi maçınıza oynadığınız anda bahsi, müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum." dedi.

FUTBOLCULAR NE CEZA ALIR?

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın durumunu değerlendiren Özkurt, "Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. PFDK'ya sevk edilirlerse ki edilmeme ihtimallerini görmüyorum, 6 aydan fazla ceza alırlarsa bunların sözleşmeleri de kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir" diye konuştu.

MAÇLAR İPTAL EDİLİR Mİ?

Üzerine bahis oynanan maçların geriye dönük iptal kararını TFF'nin verebileceğini söyleyen Özkurt, “Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor. Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez. Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.