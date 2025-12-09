SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Maçlar iptal edilir mi? Futbolcular ne ceza alır? Bahis soruşturmasında herkesin merak ettiği sorular

Futbolda bahis skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak'ın da aralarında olduğu 20 kişi tutuklanırken, son detaylar sonrası 'Maçlar iptal edilir mi?' sorusu gündeme geldi. Spor hukukçuları soruşturma ile gelebilecek cezaları değerlendirdi.

Maçlar iptal edilir mi? Futbolcular ne ceza alır? Bahis soruşturmasında herkesin merak ettiği sorular
Devrim Karadağ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturması sürüyor. Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bazı isimlerin kendi maçlarına dahi bahis oynadığı iddia edilirken, ortaya çıkan detaylar sonrası 'Maçlar iptal edilir mi?' sorusu gündeme geldi.

Maçlar iptal edilir mi? Futbolcular ne ceza alır? Bahis soruşturmasında herkesin merak ettiği sorular 1

Spor Hukukçusu Emin Özkurt, son gelişmeleri NTV'de değerlendirdi.

56. MADDEYİ İŞARET ETTİ

TFF'nin artık bu duruma kayıtsız kalamayacağını belirten Emin Özkurt, "Kendi maçınıza oynadığınız anda bahsi, müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum." dedi.

Maçlar iptal edilir mi? Futbolcular ne ceza alır? Bahis soruşturmasında herkesin merak ettiği sorular 2

FUTBOLCULAR NE CEZA ALIR?

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın durumunu değerlendiren Özkurt, "Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. PFDK'ya sevk edilirlerse ki edilmeme ihtimallerini görmüyorum, 6 aydan fazla ceza alırlarsa bunların sözleşmeleri de kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir" diye konuştu.

Maçlar iptal edilir mi? Futbolcular ne ceza alır? Bahis soruşturmasında herkesin merak ettiği sorular 3

MAÇLAR İPTAL EDİLİR Mİ?

Üzerine bahis oynanan maçların geriye dönük iptal kararını TFF'nin verebileceğini söyleyen Özkurt, “Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor. Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez. Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

İki kulüp başkanı beraberlik için anlaşmış! 90 dakikalık maçta dikkat çeken istatistik

İki kulüp başkanı beraberlik için anlaşmış! 90 dakikalık maçta dikkat çeken istatistik

 Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ve haklarındaki iddialar ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ve haklarındaki iddialar ortaya çıktı

 Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kulüp başkanı beraberlik için anlaşmış! 90 dakikalık maçta dikkat çeken istatistikİki kulüp başkanı beraberlik için anlaşmış! 90 dakikalık maçta dikkat çeken istatistik
Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti! Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.