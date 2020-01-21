Maçta büyük talihsizlik! Korner direği cinsel organına geldi

Premier Lig'de kalma hafta sonu oynanan Newcastle United - Chelsea mücadelesinde inanılmaz bir olay meydana geldi. Newcastle'ın 90+4'te Isaac Hayden ile 3 puanı kazandığı golde takım arkadaşı Matt Ritchie, sevinç sırasında korner direğini tekmeledi. Yerinden çıkan direk, bir taraftarın cinsel organına denk geldi.

ARKADAŞI TWITTER'A YÜKLEDİ

Herkes gole çılgınca sevinirken talihsiz taraftar uzun bir süre acı içinde kıvrandı. Sevinci bir anda acıya dönen taraftarın bu hallerini, bir arkadaşı telefonundan çekerek Twitter'a yükledi.

"BU ACI GÖZ YAŞARTIR"

Arkadaşının şanssızlığından bahseden Josh Greener isimli Twitter kullanıcısı "Hayden'ın son saniyede attığı gol sonrası Ritchie korner bayrağını tribünlere fırlattı. O da gitti bu taraftarın testislerine denk geldi. Bu acı göz yaşartır" yazdı.

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