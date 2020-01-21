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  4. Maçta büyük talihsizlik! Korner direği cinsel organına geldi

Maçta büyük talihsizlik! Korner direği cinsel organına geldi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Newcastle United - Chelsea maçında Isaac Hayden'ın attığı golü kutlayan takım arkadaşı Matt Ritchie, korner direğini tekmeledi. Yerinden çıkan direk, bir Newcastle taraftarının cinsel organına geldi.

Premier Lig'de kalma hafta sonu oynanan Newcastle United - Chelsea mücadelesinde inanılmaz bir olay meydana geldi. Newcastle'ın 90+4'te Isaac Hayden ile 3 puanı kazandığı golde takım arkadaşı Matt Ritchie, sevinç sırasında korner direğini tekmeledi. Yerinden çıkan direk, bir taraftarın cinsel organına denk geldi.

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ARKADAŞI TWITTER'A YÜKLEDİ

Herkes gole çılgınca sevinirken talihsiz taraftar uzun bir süre acı içinde kıvrandı. Sevinci bir anda acıya dönen taraftarın bu hallerini, bir arkadaşı telefonundan çekerek Twitter'a yükledi.

"BU ACI GÖZ YAŞARTIR"

Arkadaşının şanssızlığından bahseden Josh Greener isimli Twitter kullanıcısı "Hayden'ın son saniyede attığı gol sonrası Ritchie korner bayrağını tribünlere fırlattı. O da gitti bu taraftarın testislerine denk geldi. Bu acı göz yaşartır" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Newcastle United chelsea Isaac Hayden Matt Ritchie

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