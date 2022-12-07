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Maçta "Hoş geldin" pankartı açılmıştı ama Cristiano Ronaldo Al Nassr'a "Hayır" dedi, Galatasaraylıları heyecan sardı!

07.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini söyleyen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmiş ve yıldız futbolcu boşa çıkmıştı. Dünyaca ünlü futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan astronomik bir teklif geldiği iddia edilmiş ve Ronaldo'nun bu teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Hatta Portekiz'in İsviçre ile oynadığı maçta "Al Nassr'a hoş geldin Ronaldo" pankartı açılmıştı. Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda transfere dair verdiği cevap Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Maçta "Hoş geldin" pankartı açılmıştı ama Cristiano Ronaldo Al Nassr'a "Hayır" dedi, Galatasaraylıları heyecan sardı!

FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajla kamuoyunda oldukça konuşulan ve Manchester United tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Cristiano Ronaldo boşa çıkmıştı. Adı Avrupa ile Suudi Arabistan'dan birçok takım ve Süper Lig'den Galatasaray ile anılan Portekizli yıldızın Al Nassr'dan gelen astronomik teklifi kabul ettiği iddia edilmişti. Hatta Portekiz - İsviçre maçında "Al Nassr'a hoş geldin Ronaldo" pankartı açılmıştı.

İLK KEZ KONUŞTU

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Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 mağlup ettiği son 16 turu maçının ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan geldiği iddia edilen teklifle ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

"TEKLİFİ KABUL ETTİN Mİ?"

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Ronaldo; basın mensuplarının İsviçre maçı sonrasındaki "Al Nassr'ın teklifini kabul ettin mi?" sorusuna, "Hayır, bu doğru değil" cevabını verdi ve iddiaları yalanlamış oldu.

GALATASARAYLILARI HEYECAN SARDI

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Şu anda herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Ronaldo'nun ocak ayında hangi ekibe imza atacağı merak edilirken, Al Nassr iddialarını reddeden dünyaca ünlü yıldızın açıklamasının ardından Galatasaraylı taraftarları heyecan sardı.

"BENİM SİZE SORMAM LAZIM"

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un GSTV'de açıklama yaptığı esnada ikinci başkan Metin Öztürk, "Ronaldo geliyor mu hocam?" şeklinde bir soru sormuştu. Buruk ise gülerek, "Maçı var, gelemiyor başkanım... Ya da benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz." cevabını vermişti.

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