maçta kendi kalesine gol atan Baba Rahman açıklamalarda bulundu! ''Galatasaray ile Yunanistan'da oynasaydık..."

PAOK'un Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenildiği maçta kendi kalesine gol atan Baba Rahman açıklamalarda bulundu.

''KÖTÜ BİR AN YAŞADIM''

Kendi kalesine attığı gol hakkında konuşan Ganalı sol bek "Galatasaray maçında kötü bir an yaşadım. Aslında Galatasaray maçında kendi kaleme attığım gol nedeniyle herkesten özür dilerim." dedi.

''YUNANİSTAN'DA OYNANSAYDI BAMBAŞKA MAÇ OLURDU''

Açıklamalarına devam eden Baba Rahman "Galatasaray'a karşı baskı yaptık, onlara zor anlar yaşattık. Fakat bir anlık hatamızı cezalandırdılar. Galatasaray ile Yunanistan'da taraftarımızın önünde oynasaydık bambaşka bir maç olurdu. Ancak ona rağmen İstanbul'da iyi oynadık. Ne yazık ki kaybettik." ifadelerini kullandı.