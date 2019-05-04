Bu acımasız hareketiyle rakibinin ayağını kırdı

Bolivya Ligi'ndeki Blooming - Royal Pari Sion maçında sahalardan görmek istemediğimiz anlardan biri gerçekleşti... Mücadelenin 2-2'lik skorla devam ettiği sırada ev sahibi ekip Blooming'in savunmacısı Leonardo Urapuca, Royal Pari'nin orta saha oyuncusu Matheo Zoch'un ayağını kırdı.

Rakibine yaptığı bu acımasızca müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart gören Urapuca, takımının 1 puan almasını da engellemiş oldu. Mücadeleyi konuk Royal Pari 3-2'lik skorla kazanmayı bildi.



