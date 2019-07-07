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Madagaskar çeyrek finalde

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.07.2019 22:05 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale çıktı.

Madagaskar çeyrek finalde

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Madagaskar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İskenderiye kentinde karşı karşıya geldi.

Madagaskar karşılaşmanın 9. dakikasında Ibrahim Samuel Amada'nın golüyle öne geçse de Cedric Bakambu'nun 21. dakikada attığı gol eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

PENALTILAR SONUCU BELİRLEDİ

Ima Andriatsima'nın 71. dakikada ağları sarsmasıyla tekrar öne geçen Madagaskar'a, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 90. dakikada Chancel Mbemba ile karşılık verdi ve skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale yükselen taraf oldu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Madagaskar afrika kupası

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