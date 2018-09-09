Madagaskar'da stadyum çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar - Senegal maçı öncesinde yaşanan arbedede en az 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Senegal'i ağırlayan Madagaskar'da maç öncesi olaylar karşılaşmaya damga vurdu. Maça girmek isteyen Madagaskarlı kişiler arasında çıkan izdihamda Fransız basınının iddiasına göre en az bir kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. Ağır yaralı sayısının çok olduğu felakette hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Antananarivo Stadı'nda oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın tribünlerindeki yoğunluk dikkat çekerken, alt taraftaki tellere neredeyse yapışık hale gelecek kadar sıkışan insanların varlığı korkuttu.

