İnanılmaz! Üniversite öğrencisi uçaktan düştü

19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadının cesedine henüz ulaşılamadı.

Elde edilen bilgilere göre, Cutland adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan düştü.

Olay sırasında 19 yaşındaki öğrenci ile birlikte uçakta pilot dahil iki kişi daha bulunuyordu.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alana Cutland'ın uçaktan neden düştüğü ile ilgili henüz bir sonuca ulaşamadığını açıkladı.

Cutland'ın İngiltere'de yaşayan ailesi, doğal bilimler fakültesi öğrencisi olan kızlarının, "Madagaskar'daki geziye büyük heyecanla gittiğini" belirtti.

'UÇAĞA BİNECEĞİNDEN HABERDARDIK'

Aile adına yapılan açıklamada 19 yaşındaki Cutland'ın "geniş bir çevre tarafından sevildiği" de kaydedildi.

The Sun gazetesine konuşan Cutland'ın arkadaşlarından biri, "Havadan deniz yatağını araştırmak üzere bir uçağa bineceğinden haberdardık" dedi.

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, genç üniversite öğrencisinin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Alana Cutland'ın özel bir staj programında olduğu da bildiriliyor.

