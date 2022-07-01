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  4. Madalya gecesi! Akdeniz Oyunları'nda millilerden 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya

Madalya gecesi! Akdeniz Oyunları'nda millilerden 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya

01.07.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir'deki Akdeniz Oyunları'nda judo ve boks branşlarında mücadele eden milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.

Madalya gecesi! Akdeniz Oyunları'nda millilerden 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda judo ve boks branşlarında milli sporculardan 7 madalya geldi.

57 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir’den Oussama Mordjane’yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

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Türkiye’yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayir’den Ichrak Chaib’i yenerek altın madalya kazandı.

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Türkiye’yi erkekler 90 kiloda temsil eden judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan’dan Theodoros Tselidis’i yenerek altın madalya kazandı.

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Türkiye’yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ’dan Bojana Gojkovic’i yenerek altın madalya kazandı.

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Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Kayra Sayit, finalde Tunus’tan Nihel Cheikh Rouhou’yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.

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Türkiye’yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir’den Roumeysa Boualam’a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir’den Kaouthar Ouallal’ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.

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