Madalya gecesi! Akdeniz Oyunları'nda millilerden 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda judo ve boks branşlarında milli sporculardan 7 madalya geldi.
57 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir’den Oussama Mordjane’yi mağlup ederek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayir’den Ichrak Chaib’i yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi erkekler 90 kiloda temsil eden judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan’dan Theodoros Tselidis’i yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ’dan Bojana Gojkovic’i yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Kayra Sayit, finalde Tunus’tan Nihel Cheikh Rouhou’yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir’den Roumeysa Boualam’a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir’den Kaouthar Ouallal’ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.
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