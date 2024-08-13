Madalyasız geçen olimpiyatların ardından sporseverler sorumluyu seçti! İlk sırada açık ara Gençlik ve Spor Bakanlığı var

2024 Paris Olimpiyatları sona erdi. Türkiye 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla turnuvayı bitirdi. Madalya sıralamasında 64. olmamız hayal kırıklığı yarattı.

40 YIL SONRA ALTINSIZ OLİMPİYAT

Hem geçmiş başarılarımıza baktığımızda hem de olimpiyatlara katılan ülkelerin nüfuslarını göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin hak etmediği bir sıralamada yer aldığını görüyoruz. Ayrıca 40 yılın ardından ilk kez altın madalya almadan dönmemiz de ayrı bir motivasyon kaybına neden oldu.

ANKETTE AÇIK ARA BİRİNCİ: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Mynet okuyucuları ise katıldıkları ankette başarısızlığın ilk sorumlusu olarak spor yönetimini yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı seçti. Ankete katılanların neredeyse yarısı aynı fikirde yer alırken onu en yakın takip eden sonuç Altyapı eksikliği oldu. Sonuçların ardından sosyal medyada en çok tartışılan isimlerden biri de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

KAZANDIĞIMIZ MADALYALAR

Bu turnuvada başarı gösteren sporcularımız ise şu şekilde;

Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

YUSUF DİKEÇ DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN SPORCU OLDU

Yusuf Dikeç tartışmasız bu turnuvanın en çok konuşulan ismi oldu. Hatta birçok altın madalya alan sporcu bile Dikeç kadar adından söz ettiremedi. Ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışı ile ikon haline gelen Dikeç hala verdiği pozla birçok akıma neden oluyor.