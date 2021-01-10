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Madelene Wright, müstehcen fotoğraflarını satıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 10.01.2021 11:20 | Son Güncelleme

İngiltere'de Charlton forması giyen, ancak trafik kuralı ihlal ettiğini gösteren fotoğraf paylaşınca takımından kovulan futbolcu Madelene Wright, internet üzerinden müstehcen fotoğraflarını satarak para kazanıyor.

Madelene Wright, müstehcen fotoğraflarını satıyor

İngiltere'de Charlton forması giyen futbolcu Madelene Wright'ın geçtiğimiz günlerde elinde alkol ile İngiltere sokaklarında araba kullanırken çekilen pozları ortaya çıkmıştı. B karelerin ardından forma giydiği kulüp Charlton tarafından önce kadro dışı bırakıldı, ardından da sözleşmesi feshedildi.

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Sözleşmesi feshedildikten sonra insanların aylık üyelik karşılığında müstehcen fotoğraflarını yayınladığı bir sitede üyelik oluşturan Wright, geçimini sağlamak için fotoğrafları paylaşmaya başladı.

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İngiltere basınında yer alan haberde yeteneklerini artık saha dışında değerlendirmeye karar verdiği aktarılan 22 yaşındaki futbolcu, aylık 33 Sterlin karşılığında çıplak fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan futbolcu, koronavirüse rağmen partilerde boy göstermesiyle de sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Daha önce Millwall forması giyen Wright, o dönemde yine arabada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri nedeniyle de takımdan gönderilmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bana da satsın parası neyse veririz.
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