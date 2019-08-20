Maden suyu tüketmek için 5 önemli sebep

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı kaynaklarından doldurularak elde edilen, yer altından yeryüzüne çıkarken de karbondioksit gazının yanında çözünmüş mineral tuzları ve elementleri de beraberinde getiren doğal kaynak suyudur. İnsan vücudu için kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi hayati önem taşıyan içeriği vardır. Bu bilinçle maden suyu tüketiminin özellikle yaz aylarında terlemeyle kaybedilen minerali geri kazanmak için önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi şartlar nedeniyle maden suyu açısından zengin bir konuma sahip olduğunu söyledi.
SUSAN SONRA EN SAĞLIKLI İÇECEK MADEN SUYU
Maden suyunun içme suyundan sonra tüketilebilecek en sağlıklı içecek olduğuna vurgu yapan Koçoğlu, buna rağmen maden suyunun ülkemizde gereken ilgiyi bulamadığını söyledi. Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketiminin yıllık kişi başı 100 litreyi geçtiğini aktaran Koçoğlu, ülkemizde ise bu rakamın kişi başı 5 litrenin üzerine çıkamadığını aktardı.
MADEN SUYU ŞİŞEDE TÜKETİLMELİDİR
Açıklamada bulunan Koçoğlu, "Vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında rol oynayan maden suyunun tüketimi sırasında bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. İçeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu nedenle satın alacağınız maden suyunun, gıda standartlarına uygun cam şişelerde satışa sunulduğuna dikkat edilmelidir.”
GÜNDE EN AZ 2 ŞİŞE MADEN SUYU İÇMELİ
Sindirimi kolaylaştırabilmek için gün içerisinde en az iki şişe maden suyu tüketilmesinin önemli olduğunu aktaran Koçoğlu, "Yüksek sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında vücuttan atılan suyun yerine konması için maden suyu tercih edilebilir. Ayrıca yaz aylarında vücudun mineral dengesini koruyabilmek için yine maden suyu iyi bir seçenek olacaktır. Günlük su ihtiyacı konusunda uzmanlar çeşitli görüşler savunsa da her gün ortalama 2 litre su tüketimi önerilir. Suya alternatif olabilecek en sağlıklı sıvı ise maden suyudur.” dedi.
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