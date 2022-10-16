Madendeki patlamada hayatını kaybeden Ramazan Özer ve Soner Ak, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Ramazan Özer ve Soner Ak'ın cenazeleri defnedildi.

Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Özer'in cenazesi, Ulugeçitambarcı köyüne, Ak'ın cenazesi de İnciğez köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Özer'in cenazesi Ulugeçitambarcı Merkez Camisi'ne, Ak'ın cenazesi İnciğez Merkez Camisi'ne götürüldü.

Özer ve Ak'ın cenazeleri, kılınan namazların ardından köylerindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenlerine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aileleri evlerinde de ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Bakan Bilgin, cenazesi dün toprağa verilen Emrah Kaval'ın Aladağ Mahallesi'nde yaşayan ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

