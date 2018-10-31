Madonna ilan verdi: 770 bin TL'ye ailesine özel yemek yapacak şef arıyor

Dünya starı Madonnda şu sıralar herkesin dilinde! Sebebi ise bu sefer şarkıları değil internete verdiği ilan oldu. Kendisi ve 6 çocuğu için özel aşçı arayan Madonna, şefin maaşını da belirtince benim dudak uçukladı tabii. Efendim şefe belirlediği ücret tam 110.000 pound. Hemen TL'ye çevirelim: Tam olarak 770 bin TL!

Bu göreve gelecek olan şef, Madonna'nın Londra, New York ve Lizbon'daki evlerinde yemek pişirecek. Üstelik popun divasının şöyle bir şartı var; mutfağındaki aşçının koşer yemekler hakkında bilgi sahibi olması. Koşer yemekler nedir, hemen açıklayalım: Kaşer yemekler olarak da bilinir. Yahudilik inancına göre yenilmesinde herhangi bir kısıtlama, yasak bulunmayan ve helal kılınan yiyeceklerdir.

Madonna'nın bu isteğine göre;

Kabuklu deniz ürünleri, pulsuz ve yüzgeçsiz balıklar, domuz eti pişirilmemeli

Kırmızı etleri suda bekleterek, tuzla birlikte temizlemeli ve ette hiç kan kalmayacak şekilde pişirmeli. Az ya da orta pişmiş olmamalı asla

Pişen yemekler basit, sağlıklı ve aileye uygun olarak hazırlanmalı

Et ve sütü aynı öğün için kullanmamalı

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