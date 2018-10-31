Madonna ilan verdi: 770 bin TL'ye ailesine özel yemek yapacak şef arıyor

Dünya starı Madonnda şu sıralar herkesin dilinde! Sebebi ise bu sefer şarkıları değil internete verdiği ilan oldu. Kendisi ve 6 çocuğu için özel aşçı arayan Madonna, şefin maaşını da belirtince benim dudak uçukladı tabii. Efendim şefe belirlediği ücret tam 110.000 pound. Hemen TL'ye çevirelim: Tam olarak 770 bin TL!
Bu göreve gelecek olan şef, Madonna'nın Londra, New York ve Lizbon'daki evlerinde yemek pişirecek. Üstelik popun divasının şöyle bir şartı var; mutfağındaki aşçının koşer yemekler hakkında bilgi sahibi olması. Koşer yemekler nedir, hemen açıklayalım: Kaşer yemekler olarak da bilinir. Yahudilik inancına göre yenilmesinde herhangi bir kısıtlama, yasak bulunmayan ve helal kılınan yiyeceklerdir.
Madonna'nın bu isteğine göre;
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