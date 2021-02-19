Madonna'nın kızı Lourdes Leon'un tartışma yaratan koltuk altı kılları

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yine yeniden koltuk altı kıllarıyla gündem oldu.

Moda devi Marc Jacobs için yeni bir kampanyada yer alan Leon koltuk altı kıllarını gösterdikten sonra tartışmalara yol açtı.

Seksi sütyeniyle pozlar veren Leon kıllarını göstermekten hiçbir zaman çekinmese de onun bu ezber bozan hali pek çok kişiyi mennun etmiyor.

Leon'un bu görüntüsünü çoğu takipçi iğrenç olarak nitelendirse de Lourdes Leon kampanya dışında da bu tercihiyle sıklıkla ezber bozmaya devam ediyor.



