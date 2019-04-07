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Madrid sokaklarında satılan esrarın çoğunda 'insan dışkısı izi bulundu'

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
YAŞAM  | 07.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılan bir araştırmada, kent sokaklarında satılan, haşiş formundaki esrarın büyük kısmında tehlikeli düzeyde insan dışkısı izleri bulunduğu belirlendi. Madrid ve çevresinden alınan 90 farklı numunenin incelendiği çalışmada, E.coli ve Aspergillus fungus bakterileri tespit edildi.

Madrid sokaklarında satılan esrarın çoğunda 'insan dışkısı izi bulundu'

İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılan bir araştırmada, kent sokaklarında satılan esrarın büyük kısmında tehlikeli düzeyde insan dışkısı izleri bulunduğu belirlendi. Madrid ve çevresinden alınan 90 farklı numunenin incelendiği çalışmada, E.coli ve Aspergillus fungus bakterileri tespit edildi. Ülkeye sokulma yöntemleri nedeniyle "meşe palamudu" şeklinde sarılan numunelerde en yüksek düzeyde dışkı izine rastlandığı, bu numunelerin yüzde 40'ında "dışkı aroması olduğu kaydedildi. İspanya'da esrar satmak, ithal etmek ve kamuya açık yerlerde kullanmak yasa dışı. Ancak gözden uzak olması şartıyla kişisel kullanım için yetiştirmek ve özel alanlarda içmek teknik olarak yasal.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nden farmakolog Jose Manuel Moreno Perez, uyuşturucunun insan tüketimine uygun olup olmadığını belirlemek için, hem şehirde hem de banliyölerde numuneleri doğrudan sokak satıcılarından topladı. Araştırma ekibi, daha sonra numuneleri, hangisinin daha zararlı olduğunu belirleyebilmek için şekilleri "meşe palamudu" ya da "külçe"ye benzeyenler olarak ikiye ayırdı.

BULGULAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Çalışma sonucu meşe palamudu şeklindeki numunelerin yüzde 93'ünde tehlikeli düzeylerde E.coli bakterisi bulundu. Külçe şeklindekilerinse yüzde 29,4'ünde E.coli vardı. Örneklerin yüzde 10'unda da tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabilecek Aspergillus bakterisi bulundu. Test edilen örneklerin yüzde 88,3'ü de insan tüketimine uygun değildi. Perez daha sonra, kirliliğin ve kokunun nedenini İspanyol El Pais gazetesine açıkladı. Perez, meşe palamudu şeklinde olanların, ülkeye getiriliş yöntemi yüzünden daha kirli olabileceğini belirtti. Küçük parçalara ayrılan esrar plastiğe sarıldıktan sonra, kaçakçılar tarafından yutuluyor ve müshil alındıktan sonra tuvaletlerde çıkartılıyor. Bunlar daha sonra sokak satıcıları tarafından dağıtılıyor.

SAĞLIK RİSKLERİ NE?

Çalışmaya göre, esrardaki E.coli ve Aspergillus bakterilerinin yarattığı risk, haşiş formundaki esrarın sokaklarda satılmasını "bir kamu sağlığı sorunu" haline getirecek kadar büyük. Örneğin, E.coli enfeksiyonu, ishal, kusma, miğde ağrısı, ateş ve dışkıda kan görülmesine yol açıyor. Bazı insanlarda daha ciddi hastalıklara da yol açabiliyor. Bu arada, Aspergillus solumak da astım ve kistik fibrosis gibi zaten akciğerlerinde sorun olan ya da bağışıklık sistemi zayıf insanlarda ciddi sorunlar yaratabiliyor. Çalışmada, bu durumun özellikle kemoterapinin yarattığı sonuçlarla başa çıkabilmek için esrar kullanan kanser hastalarında tehlikeli olabileceği vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
esrar uyuşturucu ispanya

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