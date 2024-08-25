SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Madueke golleri, Palmer asistleri yaptı! Chelsea deplasmanda Wolverhampton'ı 6-2 mağlup etti!

Madueke golleri, Palmer asistleri yaptı! Chelsea deplasmanda Wolverhampton'ı 6-2 mağlup etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 18:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'in ilk haftasında sahasında Manchester City'e 2-0 kaybeden Chelsea, ikinci hafta mücadelesinde Wolverhampton'ı deplasmanda 6-2 mağlup etti. Chelsea'de Madueke hat-trick yaptı, Cole Palmer ise karşılaşmayı 1 gol, 3 asistle tamamladı.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Chelsea, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Chelsea 6-2'lik skorla kazandı.

MAÇTAN KARELER

b7c440e0-62f0-11ef-81b9-c7a14da5215c

Chelsea, Nicolas Jackson'ın henüz 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Wolverhampton'da Matheus Cunha 27. dakikada durumu 1-1 yaptı. Chelsea'nin yıldız ismi Cole Palmer, 45'te takımını bir kez daha öne taşıdı. Wolverhampton ilk yarının uzatma dakikalarında Jörgen Strand Larsen ile bir gol daha buldu ve devreye 2-2 ile gitti.

MADUEKE ATTI, PALMER ATTIRDI

GettyImages-2138868685

Chelsea, ikinci yarıda Madueke ile adeta fırtına gibi esti. Madueke, 49, 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçı bir anda 5-2'ye taşıdı. Madueke'nin 3 golünde de asistler Cole Palmer'den geldi. İngiliz yıldız, Fabregas'tan sonra (2016) Chelsea'de bir maçta 3 asist yapan ilk futbolcu oldu.

Chelsea'de yeni transfer Joao Felix, sonradan oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız, 80. dakikada takımının altıncı golünü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, deplasmandan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MARESCA'DAN İLK GALİBİYET

wAd3SdsUnKoXppyXSFZt8C-1200-80

Bu sonucun ardından Chelsea, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Wolverhampton, ligde ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Nottingham Forest deplasmanına gidecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Chelsea premier lig
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı Brighton'a uğurlu geldi

Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı Brighton'a uğurlu geldi

Ünlü teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti!

Ünlü teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti!

Futbol tarihinin en ilginç ofsaytı!

Futbol tarihinin en ilginç ofsaytı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.