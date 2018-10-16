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Mağaradan gelen lezzet: Divle obruk peyniri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

Sadece Karaman'da üretilen bu inanılmaz lezzetli peynirin farklı bir kimliğe bürünmesinin nedeni mağarada 5 ay boyunca beklemesinden kaynaklanıyor. Efendim, divle obruk peynirinin tadına bakanların ortak söylediği bir şey var o da; dünyaca ünlü rokfor peyniriyle tadının yarışması!

Mağaradan gelen lezzet: Divle obruk peyniri

Türkiye'nin hangi köşesine dönsek muhakkak özel bir lezzetle karşılaşıyoruz. Şimdi rotamız Karaman'da... Buraya has ve sadece burada yapılan obruk peyniri, dünyaca ünlü peynirleri cebinden çıkaracak kadar lezzetli ve bir o kadar iddialı.

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Hem görüntüsü hem de yapılışı itibariyle alışık olmadığımız bir çeşit oluyor kendileri. Geçimini hayvancılık ile sağlayan Üçharman köylüleri, obruk peynirinden sadece 45 ton üretim yapıyorlar. Köyde 36 metre derinliğinde ve 250 metre uzunluğunda olan mağaraya obruk deniyor ve bu mağara peynir için soğuk hava deposu görevini görüyor. Anlaşıldığı üzere yöresel peynir ismini buradan alıyor.

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Peyniri ilk kez deneyenlere kokusu ağır gelebilir ancak fırında eriyip katılaştıktan sonra kokusu minimuma iniyor. Gerek sadece bu şekilde kahvaltıda gerekse hamur işlerinde kullanmak mümkün. Özellikle obruk peyniri ile yapılan köy böreğinin tadına doyum olmuyor :)

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Mayıs aylarında üretimine başlanan peynirde koyun ve keçi sütü kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor, özel olarak hazırlanan kuzu ve oğlak derisine sarılıyor. Mağaraya yerleştirilen peynir, 5 ayın sonunda içeriğindeki bakteri sayesinde kırmızı renge bürünüyor.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan ve 3 yıl süren çalışma sonucunda bu yıl coğrafi işaret belgesi alan Divle Obruk Peyniri'nin kalite standardı tescillendi. Oda Başkanı Gökhan Alkan, yaptığı açıklamada, kente özgü ürünlerin tescillenmesine büyük önem verdiklerini söylüyor.

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Divle Obruk Peyniri'nin yöreye has özel bir peynir olduğuna dikkati çeken Alkan, "Bu peynir bölgede merada beslenen koyunların sütünden yapılıyor. Nisan, mayıs ve haziran aylarında meralarda onlarca endemik otla beslenen koyunların sütleri, analarımız, bacılarımız tarafından geleneksel yöntemlerle mayalandırılarak peynir yapılıyor. Sonra bu peynirler özel hazırlanan derilere basılıyor." şeklinde sözlerine devam ediyor.

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Peynire özelliğini veren sürecin bundan sonra başladığını anlatan Alkan peynir üretim sürecini detaylı bir şekilde anlatıyor:

"Peynirler köyün yukarısındaki mağaraya konuluyor. Mağaranın sıcaklığı yaz kış 5 derece civarında. Bir bakıma doğal soğuk hava deposu. Mağaradaki özel bir bakteri sayesinde değişik renklerde konulan peynir tulumları kızıl bir renk alıyor. Mağarada bulunan bakteri başka ortamlarda üretilemiyor. Bu yüzden özel bir ürün. Dünyada da peynir otoriterleri tarafından bilinen ve aranan bir peynir. Avrupa'da çeşitli yarışmalarda ödülleri var."

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Coğrafi işaret alan ürünün ekonomik değerinin artacağını vurgulayan Alkan:

Mağaraya konulan tulumları düzenli olarak denetledik. Bu yıl coğrafi işaret standartlarına göre üretilen peynir 45 ton. Yani Türk rokforu olarak bilinen Divle Obruk Peyniri'nden tüm dünyada sadece 45 ton var. Tüketiciler için üzerinde odamızın logosunun da bulunduğu sertifikalar hazırlandı. Tüketiciler Divle Obruk Peyniri alırken bu sertifikaların olup olmadığına mutlaka baksın."diyerek tüketicileri uyarıyor.

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