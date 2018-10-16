Mağaradan gelen lezzet: Divle obruk peyniri

Türkiye'nin hangi köşesine dönsek muhakkak özel bir lezzetle karşılaşıyoruz. Şimdi rotamız Karaman'da... Buraya has ve sadece burada yapılan obruk peyniri, dünyaca ünlü peynirleri cebinden çıkaracak kadar lezzetli ve bir o kadar iddialı.

Hem görüntüsü hem de yapılışı itibariyle alışık olmadığımız bir çeşit oluyor kendileri. Geçimini hayvancılık ile sağlayan Üçharman köylüleri, obruk peynirinden sadece 45 ton üretim yapıyorlar. Köyde 36 metre derinliğinde ve 250 metre uzunluğunda olan mağaraya obruk deniyor ve bu mağara peynir için soğuk hava deposu görevini görüyor. Anlaşıldığı üzere yöresel peynir ismini buradan alıyor.

Peyniri ilk kez deneyenlere kokusu ağır gelebilir ancak fırında eriyip katılaştıktan sonra kokusu minimuma iniyor. Gerek sadece bu şekilde kahvaltıda gerekse hamur işlerinde kullanmak mümkün. Özellikle obruk peyniri ile yapılan köy böreğinin tadına doyum olmuyor :)

Mayıs aylarında üretimine başlanan peynirde koyun ve keçi sütü kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor, özel olarak hazırlanan kuzu ve oğlak derisine sarılıyor. Mağaraya yerleştirilen peynir, 5 ayın sonunda içeriğindeki bakteri sayesinde kırmızı renge bürünüyor.