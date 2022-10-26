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Magarsus dizisinin çekimleri başladı! Ercan Kesal, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrollerde

26.10.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur'daki İdris Koçovalı karakteriyle hafızalara kazınan, usta oyuncu Ercan Kesal ''Magarsus" isimli diziyle ekranlara dönüyor. Blu TV'de ekrana gelecek olan Magarsus dizisinde Teşkilat'a veda eden Çağlar Ertuğrul, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile ünlü oyuncular Berkay Ateş ve Sümeyye Aydoğan başrollerde oynuyor. İddialı kadrosuyla dikkat çeken diziden ilk kareler de yayınlandı.

Magarsus dizisinin çekimleri başladı! Ercan Kesal, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrollerde

Geçtiğimiz sezon final yapan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkıyor. Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus'un çekimleri başladı.

magarsus dizi

OYUNCU KADROSU BEĞENİ TOPLADI

Yunus Ozan Korkut'un yönetmenliğini yaptığı ve Mustafa Yürüktümen ile senaryosunu kaleme aldığı, Magarsus dizisinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Ercan Kesal, Merve Dizdar ve Sümeyye Aydoğan'ın başrolleri paylaşıyor. Dizi yakında Blu TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

magarsus dizisi

Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Uzunel, Sezer Arıçay, Burcu Gölgedar, Mehmet Bozdoğan, Sekvan Serinkaya, Muttalip Müjdeci, Menderes Samancılar, Cem Bender, Fırat Kaymak, Kayhan Açıkgöz ve Ferhat Doruk Nalbantoğlu yer alıyor.

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