Magarsus dizisinin çekimleri başladı! Ercan Kesal, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrollerde

Geçtiğimiz sezon final yapan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkıyor. Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus'un çekimleri başladı.

OYUNCU KADROSU BEĞENİ TOPLADI

Yunus Ozan Korkut'un yönetmenliğini yaptığı ve Mustafa Yürüktümen ile senaryosunu kaleme aldığı, Magarsus dizisinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Ercan Kesal, Merve Dizdar ve Sümeyye Aydoğan'ın başrolleri paylaşıyor. Dizi yakında Blu TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Uzunel, Sezer Arıçay, Burcu Gölgedar, Mehmet Bozdoğan, Sekvan Serinkaya, Muttalip Müjdeci, Menderes Samancılar, Cem Bender, Fırat Kaymak, Kayhan Açıkgöz ve Ferhat Doruk Nalbantoğlu yer alıyor.