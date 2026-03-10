Mynet Trend

Mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler! O anlar kameraya yansıdı

Sivas’ta indirimli satışla açılış yapan bir giyim mağazası, daha ilk gününde izdihama sahne oldu. Ucuz ürün almak isteyen yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanırken, kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık bir anda içeri akın etti. Yaşanan yoğunluk sırasında bazı vatandaşlar düşerek ezilme tehlikesi geçirirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sivas'ta indirimli satış yapan bir giyim mağazasının açılışında izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAĞAZADA İZDİHAM YAŞANDI

Sivas'ta piyasanın altında fiyatlarla satış yapan bir giyim mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık birbirini ezercesine mağazaya girmeye çalıştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı. Bazı vatandaşlar ise kalabalık arasında ayakkabısını kaybetti.

Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER"

Açılışta çok fazla bir yoğunluk olduğunu söyleyen Turan Karacagil, "Dükkan açılışında beklemediğimiz bir kalabalık oldu. Müşteriler çok ilgiliydi. Açılışa bine yakın müşteri geldi. Dükkanın açılış saatinde çok fazla bir yoğunluk vardı. Kapıları açar açmaz izdiham oldu ve bazı müşterilerimiz ezilme tehlikesi geçirdi. O anlarda bizim kameralarımıza yansıdı. Birkaç müşterimiz ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalınca sıkıntı yaşadı. Hatta bazı müşterilerimizin ayağından ayakkabıları çıkmış ve 1 saat sonra ayakkabısını bulan oldu" dedi.

