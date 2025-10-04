04 Ekim Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

4 Ekim 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

02:25 - 03:25

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

03:25 - 05:25

Kalk Gidelim

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiştir. Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

05:25 - 06:05

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

06:05 - 08:55

Benim Güzel Ailem

Canan, Rasim'i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ve hiçbir sorunlarının olmadığına ikna etmeye çalışmaktadır. Akyol ailesinde ise durumlar hiç de öyle değildir. Derya ışık hızıyla Nedim'den ayrılmaya karar verir. Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alırken, iki terapist Kaan ve Öznur gitgide kendileri terapist desteğine ihtiyaç duyacak duruma gelmiştir. Aile bütün bu olaylarla yangın yerine dönerken evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girmiştir.

08:55 - 10:30

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

10:30 - 11:30

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

11:30 - 14:45

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

14:45 - 17:50

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

17:50 - 19:00

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Taylanlar, Taner'den intikam almak için plan yaparlar. Taner'in başına neler gelecek? Süleyman'ın yardımıyla amcaoğullarına yatırım yapılır. Süleyman, Leyla'nın amcaoğullarına yardım ettiğini görünce mutlu olur. Taner, Leyla'nın gerçek yüzünü görebilecek mi? Selma ve Taner arasında kırgınlıklar yaşanır. Taner, Selma'nın gönlünü alabilmek için ne yapacak? Küçük amcaoğulları, 66'yı hurda olmaktan kurtarmak için planlar yaparlar. Taylan, 66'yı Ali'nin aldığını görünce ne yapacak?

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Eşref Rüya

Taylan'ın son nefesinde Eşref'i işaret etmesi, onu doğrudan şüpheli konumuna düşürür. Dinçer, Nisan ile Eşref'in arasını açmak için planını bir adım öteye taşımaya kararlıdır. Bu sırada Gürdal'ın ortadan kaybolması, ekip içinde giderek artan bir endişeye yol açar. Kadir, Gürdal'ı kullanarak Eşref'i köşeye sıkıştırmayı planlar. Eşref ise bir yandan sevdiklerini korumaya çalışırken, diğer yandan kendisine yönelen şüphelerle baş etmek durumunda kalır.

02:45 - 04:45

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

04:45 - 07:00

Baht Oyunu

Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır. Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 15:45

Arka Sokaklar

Cevher Ali'yi pis işlerinde kullanmaya devam etmektedir. Öldürülen Samuel'in eşi Monika kocasının intikamını almak için tam bir ölüm makinasına dönüşmüştür. Hüsnü'yü hayata döndürmek için doktorlar ellerinden geleni yapar ama bir noktadan sonra onlar da çaresiz kalmıştır.

15:45 - 19:00

Uzak Şehir

Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararını aldırtır. Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Gelin Takımı

Ayça, Selin, Berrin ve Deniz birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan dört yakın arkadaştır. Kısa bir süre sonra evlenecek olan Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz'ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulurlar.

22:30 - 00:45

NOW Yayın Akışı

02:00 - 04:00

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

04:00 - 05:00

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

05:00 - 06:15

Bay Yanlış

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

06:15 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 13:45

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

13:45 - 15:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

15:45 - 19:00

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

22:30 - 01:30

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

02:45 - 06:00

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

06:00 - 08:00

Aile

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'yı çok kızdırır. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

08:00 - 10:00

Cımbız Ali

Fakir bir genç olan Niyazi ile cep hırsızı olan Gül’ün aşkı konu ediliyor.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Bahar

15:30 - 18:25

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV Yayın Akışı

01:15 - 04:00

Çarpıntı

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

04:00 - 05:30

Dürüye'nin Güğümleri

Dürüye, 25 yıl önce Zühtü ile evlenmiş ama Zühtü gerdek gecesinin sabahında Almanya'ya işçi olarak gitmiştir. Dürüye ve Zühtü'nün evliliklerinden dört kızları olmuştur. Ancak Dürüye, Zühtü'den 15 yıldır haber alamamaktadır. Dürüye, sonunda ondan boşanır. Zühtü ise aynı gün, Dürüye'den boşandığından habersiz, yanında Helga'dan olma oğlu ile köye geri döner. Köyde sütçülük yapan Dürüye, kızlarına Güğümlerim demektedir. Güğümlerin tek dertleri aşklarıdır ama önlerinde Dürüye gibi bir engelleri vardır.

05:30 - 07:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

07:00 - 09:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:30 - 11:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

11:00 - 14:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa, izleyicilere pişmanlıklarla dolu gerçek yaşam hikayeleri sunuyor. Geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu fark eden ve ikinci bir şans arayan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Her bölümde, hayatlarındaki pişmanlıklarla yüzleşen bu insanların içsel çatışmalarına, umutlarına ve hayal kırıklıklarına yer veriliyor.

15:30 - 19:00

Çarpıntı

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:15

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan K, toplum yaşamını kaosa sürükleyecek bir sırrı açığa çıkartır. Kaosun önüne geçebilmek ve felaketi önlemek için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulmak ve ondan bazı sorularına yanıt almak zorundadır.

23:15 - 02:00

ATV Yayın Akışı

02:00 - 05:00

Aşk ve Gözyaşı

Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir. Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir. Ne var ki; Ercan, Meyra ve Selim'in ilişkisinin toparlanmış olmasına dayanamadığı için bu planı bozarak Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini araştırıp onun karanlık yüzünü keşfetmeye çok kararlıdır.

05:00 - 07:30

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 13:00

Gözleri KaraDeniz

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in cevabıyla beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer.

13:00 - 16:00

Aşk ve Gözyaşı

16:00 - 19:00

Gözleri KaraDeniz

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Aynadaki Yabancı

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır. Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir. Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır. Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir. Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar. Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır.

22:30 - 01:30

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

03:30 - 06:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 14:30

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

14:30 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunundan sonra hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek? Elenen isim kim olacak?