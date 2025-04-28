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1.5 milyon TL alıyor! Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir sözleşmesine bakın hangi maddeyi ekletti

Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterine hayat veren Demet Özdemir'in bölüm başı ücreti gündemdeydi. Ekranlara Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşarak dönen Özdemir'in sözleşmesiyle ilgili bir detay gündem oldu.

1.5 milyon TL alıyor! Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir sözleşmesine bakın hangi maddeyi ekletti
Kubra Akalın

Çağatay Ulusoy’un Eşref, Demet Özdemir’in ise Nisan karakterini canlandırdığı "Eşref Rüya" dizisi ilk günden beri konuşuluyor.

Özellikle başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in kazançları merak ediliyordu. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, başarılı oyuncu Demet Özdemir'in bölüm başına 1.5 milyon TL aldığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir hakkında ayrıca yeni bir iddia daha gündem oldu.

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Gazete Magazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, dizinin Nisan'ı Demet Özdemir diziye başlamadan önce sözleşmesine bir madde ekletti.

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12 saatten fazla çalışmayacağını beyan eden Özdemir, çalışma saatlerine sıkı sıkıya uyuyor...

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ÇAĞATAY ULUSOY DAHA ÇOK KAZANIYOR

Öte yandan Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya dizisinden bölüm başı aldığı rakam da ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun dizi için bölüm başı 3 milyon 500 bin liralık anlaşma imzaladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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