1.5 milyon TL alıyor! Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir sözleşmesine bakın hangi maddeyi ekletti

Çağatay Ulusoy’un Eşref, Demet Özdemir’in ise Nisan karakterini canlandırdığı "Eşref Rüya" dizisi ilk günden beri konuşuluyor.

Özellikle başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in kazançları merak ediliyordu. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, başarılı oyuncu Demet Özdemir'in bölüm başına 1.5 milyon TL aldığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir hakkında ayrıca yeni bir iddia daha gündem oldu.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, dizinin Nisan'ı Demet Özdemir diziye başlamadan önce sözleşmesine bir madde ekletti.

12 saatten fazla çalışmayacağını beyan eden Özdemir, çalışma saatlerine sıkı sıkıya uyuyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Sonunda teklifi kabul etti! İşte bölüm başı kazancı

ÇAĞATAY ULUSOY DAHA ÇOK KAZANIYOR

Öte yandan Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya dizisinden bölüm başı aldığı rakam da ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun dizi için bölüm başı 3 milyon 500 bin liralık anlaşma imzaladığı öğrenildi.