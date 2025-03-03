'Eşref Rüya'ın Nisan'ı Demet Özdemir bölüm başı 1.5 milyon TL alacakmış

Çağatay Ulusoy’un Eşref ve Demet Özdemir’in Nisan karakterlerine hayat verdiği Eşref Rüya dizi fragmanı yayınlanınca gündem olmuştu.
‘Eşref Rüya’nın başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in dünyanın farklı bölgelerinde bulunan hayranları fragmanın yayınlanmasının ardından paylaşım rekoru kırmıştı.
Merakla beklenen dizi gündemdeyken başrollerin alacakları ücretler de araştırılıyordu.
Özdemir'in, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştığı sosyal medyada gündem oldu.
Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.
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