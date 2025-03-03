MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Eşref Rüya'ın Nisan'ı Demet Özdemir bölüm başı 1.5 milyon TL alacakmış

'Eşref Rüya'ın Nisan'ı Demet Özdemir bölüm başı 1.5 milyon TL alacakmış

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Özdemir 'Nisan' karakterine hayat verdiği ve Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı 'Eşref Rüya' için bölüm başı bakın ne kadar ücret alacak.

'Eşref Rüya'ın Nisan'ı Demet Özdemir bölüm başı 1.5 milyon TL alacakmış

Çağatay Ulusoy’un Eşref ve Demet Özdemir’in Nisan karakterlerine hayat verdiği Eşref Rüya dizi fragmanı yayınlanınca gündem olmuştu.

‘Eşref Rüya’nın başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in dünyanın farklı bölgelerinde bulunan hayranları fragmanın yayınlanmasının ardından paylaşım rekoru kırmıştı.

Merakla beklenen dizi gündemdeyken başrollerin alacakları ücretler de araştırılıyordu.

Özdemir'in, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştığı sosyal medyada gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-03-03 143943

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİMLER?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Mynet'in Sesi
Bu akşam öne çıkan diziler... Kızıl Goncalar, Uzak Şehir ve...Bu akşam öne çıkan diziler... Kızıl Goncalar, Uzak Şehir ve...
15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Çok sinirlendi15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Çok sinirlendi
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Kabus büyüyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Kabus büyüyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.