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  4. 1 milyon 200 bin dolara almışlardı! Yangın Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evine de sıçradı

1 milyon 200 bin dolara almışlardı! Yangın Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evine de sıçradı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 07:53
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Los Angeles’taki günlerdir süren yangında Kenan Doğulu ve Beren Saat’in lüks evi de zarar gördü. Ünlü çift bu ev için 1 milyon 200 bin dolara ödemişti. Çiften henüz bir açıklama gelmedi.

1 milyon 200 bin dolara almışlardı! Yangın Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evine de sıçradı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde devam eden bölge tarihinin en büyük yangını, hem yerel halk hem de ünlü isimler için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, bölgeden gelen yeni haberler de durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu devasa yangın, ünlü isimlerin lüks evlerine de zarar vermesiyle dikkatleri çekti. Özellikle Türk ünlüleri arasında da bazı isimlerin Los Angeles'ta lüks evleri olduğu gündeme geldi.

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LÜKS EVLERİ ZARAR GÖRDÜ

Bu isimlerden biri de ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; çiftin Los Angeles’taki 1 milyon 200 bin dolar değerindeki lüks evleri de yangında büyük zarar gördü.

Tüm dünyanın gözü orada! Milyonlarca dolar ödeyip aldıkları evler tehlikede Tüm dünyanın gözü orada! Milyonlarca dolar ödeyip aldıkları evler tehlikede

Los Angeles’ta yaşanan bu büyük felaket, ünlü isimler ve bölge sakinleri için büyük bir şok yaratırken, ilerleyen günlerde hasar tespitinin yapılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu
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