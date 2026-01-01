1 Ocak Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

1 Ocak 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
00:15 - 01:45
Truman Show
01:45 - 03:05
Pembe Panter
03:05 - 03:35
Seksenler
03:35 - 05:55
Kasaba Doktoru
05:55 - 06:45
Turgay Başyayla ile...
06:45 - 09:25
Kalk Gidelim
09:25 - 10:30
Adını Sen Koy
10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - 14:05
Seksenler
14:05 - 17:00
Kasaba Doktoru
17:00 - 19:00
Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
19:00 - 19:55
Ana Haber
19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
20:00 - 22:15
Ferdinand
00:30 - 03:00
Çok Akustik
03:00 - 05:00
Siyah Beyaz Aşk
05:00 - 07:00
Üç Kız Kardeş
07:00 - 09:00
Yabancı Damat
09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta
11:00 - 13:45
Yaprak Dökümü
13:45 - 16:45
Gelinim Mutfakta
16:45 - 19:00
Arka Sokaklar
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
20:00 - 22:30
Jurassic World
01:15 - 03:00
Eltilerin Savaşı
03:00 - 05:15
Kızılcık Şerbeti
05:15 - 07:45
Bahar
07:45 - 09:45
Japon İşi
09:45 - 12:30
Eltilerin Savaşı
12:30 - 15:00
Gelin Evi
15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 - 20:00
Show Ana Haber
20:00 - 22:15
Tur Rehberi
00:30 - 05:00
İbo Show Yılbaşı Özel
05:00 - 07:00
Söz
07:00 - 09:30
Aramızda Kalsın
09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
01:45 - 03:30
Ölümlü Dünya
03:30 - 06:00
Kardeşlerim
06:00 - 08:00
Aldatmak
08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri
10:00 - 10:35
Oscar Çöllerde
10:35 - 13:00
Adanın Büyüsü
13:00 - 14:00
Gün Ortası
14:00 - 16:00
Mutfak Bahane
16:00 - 19:00
Esra Erol'da
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?
03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 - 07:15
Tuzak
07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - 12:30
Gel Konuşalım
12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
