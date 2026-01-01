MAGAZİN

1 Ocak Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam hangi diziler var? 1 Ocak 2026 perşembe akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

1 Ocak 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:45
Truman Show

01:45 - 03:05
Pembe Panter

03:05 - 03:35
Seksenler

03:35 - 05:55
Kasaba Doktoru

05:55 - 06:45
Turgay Başyayla ile...

06:45 - 09:25
Kalk Gidelim

09:25 - 10:30
Adını Sen Koy

10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:05
Seksenler

14:05 - 17:00
Kasaba Doktoru

17:00 - 19:00
Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

20:00 - 22:15
Ferdinand

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 03:00
Çok Akustik

03:00 - 05:00
Siyah Beyaz Aşk

05:00 - 07:00
Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00
Yabancı Damat

09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45
Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45
Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00
Arka Sokaklar

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:30
Jurassic World

SHOW TV Yayın Akışı

01:15 - 03:00
Eltilerin Savaşı

03:00 - 05:15
Kızılcık Şerbeti

05:15 - 07:45
Bahar

07:45 - 09:45
Japon İşi

09:45 - 12:30
Eltilerin Savaşı

12:30 - 15:00
Gelin Evi

15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00
Show Ana Haber

20:00 - 22:15
Tur Rehberi

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 05:00
İbo Show Yılbaşı Özel

05:00 - 07:00
Söz

07:00 - 09:30
Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:45 - 03:30
Ölümlü Dünya

03:30 - 06:00
Kardeşlerim

06:00 - 08:00
Aldatmak

08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri

10:00 - 10:35
Oscar Çöllerde

10:35 - 13:00
Adanın Büyüsü

13:00 - 14:00
Gün Ortası

14:00 - 16:00
Mutfak Bahane

16:00 - 19:00
Esra Erol'da

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?

03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 07:15
Tuzak

07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30
Gel Konuşalım

12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

