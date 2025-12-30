1 Ocak'ta diziler yayınlanacak mı? Bu hafta hangi diziler var?

2026'ya yaklaşırken televizyon kanallarında dizi yayınlarıyla ilgili dikkat çeken kararlar alındı. Reklam gelirleri ve yılbaşı özel yayınları nedeniyle birçok popüler dizi yeni bölümleriyle ekrana ara verirken, bu hafta yalnızca 4 dizi izleyiciyle buluşacak. Yayın akışındaki bu değişiklik, izleyicilerin “Hangi diziler iptal edildi, hangileri yayınlanacak?” sorularını gündeme taşıdı.

Bu hafta Kanal D, atv, Star TV dizilerinin yeni bölümlerini ekrana getirmiyor. NOW yeni bir gelişme olmazsa reklama bağlı olmakla beraber Kıskanmak'ı, Show TV de Rüya Gibi'yi yayınlamayı planlıyor.

TRT1’de Teşkilat, Gönül Dağı ve Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü ekrana gelmiyor. Sadece Cennetin Çocukları ve Mehmed Fetihler Sultanı’nın yeni bölüm yayını var.

PERŞEMBE SORUNSALI!

Perşembe bu sezonun en merak edilen işi A.B.İ.‘nin yayınlanma ihtimali TV sektöründe hareketliliğe neden olmuştu. Eğer atv diziyi yayınlarsa Halef ve Veliaht’ın da yayınlanma durumu gündeme gelecekti.

Bunun için bölümler hazır tutuluyordu. Şu anki plan perşembe dizi yayını olmayacağı yönünde… İkinci bölüm çekimine başlayan A.B.İ. ekibi 3 gün tatile çıkacak.