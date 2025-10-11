10 Ekim 2025 güncel reyting sonuçları! Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı reyting birincisi kim?

10 Ekim Cuma akşamı, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk bölümüyle ekran serüvenine başladı. Now TV’de Ben Leman dizisinin tekrar bölümü ekrana gelirken, Star TV’de ise sinemaseverler için Bizim Aile filmi gösterildi.

Heyecanla beklenen reyting sonuçları da sonunda geldi. 10 Ekim 2025 reyting sonuçlarına göre Total grubunda “Arka Sokaklar” zirvede yer aldı. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sıraya yerleşirken, “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sıraya yerleşti. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sırada, “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü ise 3. sıraya yerleşti.

ABC kategorisinde “Kızılcık Şerbeti” birinciliği kimseye kaptırmadı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti (Özet)” üçüncü oldu.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI



Arka Sokaklar – Kanal D

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Esra Erol'da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Arka Sokaklar Özet – Kanal D

ATV Ana Haber – ATV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

Show Ana Haber – Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI



Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Arka Sokaklar – Kanal D

MasterChef Türkiye – TV8

Aşk ve Gözyaşı – ATV

Esra Erol'da – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI



Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Arka Sokaklar – Kanal D

Esra Erol'da – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

MasterChef Türkiye – TV8

Aşk ve Gözyaşı – ATV

TİAK