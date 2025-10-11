10 Ekim 2025 güncel reyting sonuçları! Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı reyting birincisi kim?

10 Ekim Cuma akşamı, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk bölümüyle ekran serüvenine başladı. Now TV’de Ben Leman dizisinin tekrar bölümü ekrana gelirken, Star TV’de ise sinemaseverler için Bizim Aile filmi gösterildi.
Heyecanla beklenen reyting sonuçları da sonunda geldi. 10 Ekim 2025 reyting sonuçlarına göre Total grubunda “Arka Sokaklar” zirvede yer aldı. “Kızılcık Şerbeti” ikinci sıraya yerleşirken, “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sıraya yerleşti. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sırada, “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü ise 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde “Kızılcık Şerbeti” birinciliği kimseye kaptırmadı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti (Özet)” üçüncü oldu.
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Arka Sokaklar – Kanal D
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Arka Sokaklar Özet – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – Show TV
AB REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
Aşk ve Gözyaşı – ATV
Esra Erol'da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Aşk ve Gözyaşı – ATV
TİAK
