10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim aradığı aşkı buldu!

Ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı. Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim in kızı Buse Terim aradığı aşkı buldu! 1

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı. 10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim in kızı Buse Terim aradığı aşkı buldu! 2

Buse Terim aylar sonra özel hayatıyla gündeme geldi ve yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim in kızı Buse Terim aradığı aşkı buldu! 3

Buse Terim, ismini vermediği sevgilisiyle samimi pozlarını; "Aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim in kızı Buse Terim aradığı aşkı buldu! 4

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim
