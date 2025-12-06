10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim aradığı aşkı buldu!

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı. 10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Buse Terim aylar sonra özel hayatıyla gündeme geldi ve yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Buse Terim, ismini vermediği sevgilisiyle samimi pozlarını; "Aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
