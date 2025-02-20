MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 1001 Gece Masalları sete çıkmadan başrol diziden ayrıldı! Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol başrolde

1001 Gece Masalları sete çıkmadan başrol diziden ayrıldı! Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol başrolde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 09:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrolde olduğu 1001 Gece Masalları daha sete çıkmadan bir diğer başrolünü kaybetti. Rüzgar Aksoy bakın son anda neden diziden ayrıldı.

1001 Gece Masalları sete çıkmadan başrol diziden ayrıldı! Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol başrolde

Bozdağ Film’in TRT tabii’ye çekeceği dönem dizisi “Binbir Gece Masalları” hazırlıkları sürüyor. Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’u başrollerde olduğu dizide şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

Yönetmen Metin Günay ve senarist Atilla Engin'in emek verdiği dizi sete çıkmadan önce sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dizinin kötü karakteri Yunus için Rüzgar Aksoy ile prensipte anlaşmaya varılmıştı, ancak son anda sözleşme şartlarında yaşanan anlaşmazlık sonucu, oyuncu projeden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1001 Gece Masalları dizisine yeni Yunus aranıyor.

Ekran görüntüsü 2025-02-20 094721

Şimdi merakla beklenen soru şu: İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği Sultan Şehriyar'ın düşmanı ve Cansu Dere'nin canlandıracağı Şehrazat'ın da aşığı olan Yunus karakterini kim canlandıracak?

Ekran görüntüsü 2025-02-20 094752

BİNBİR GECE MASALLARI KONUSU

İlk eşinin ihanetiyle sarsılan ve hayata dair bütün umudunu yitiren Şehriyar’ın tüm dünyası Şehrazat’la evlendiği gece değişecek. Şehrazat, Şehriyar’ı anlattığı masallarıyla iyileştirip dönüştürecek.

Mynet'in Sesi
Boşanma davasında olay detaylar: "Zina, otel kayıtları ve dahası..." İstediği nafaka...Boşanma davasında olay detaylar: "Zina, otel kayıtları ve dahası..." İstediği nafaka...
Minik bikinisiyle meşhur kıvrımlarını sergiledi! Minik bikinisiyle meşhur kıvrımlarını sergiledi!
Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜSİAD başkanlarından ortak itiraz! Merak edilen ifadeler ortaya çıktı

TÜSİAD başkanlarından ortak itiraz! Merak edilen ifadeler ortaya çıktı

Depremden sonra mağarada yaşamaya başladı

Depremden sonra mağarada yaşamaya başladı

Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı! Maç sırasında Arda Güler'e seslendi: Bu takımdan ayrıl...

Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı! Maç sırasında Arda Güler'e seslendi: Bu takımdan ayrıl...

Polis otomobiline binip ortalığı kana buladı! Polisler silahı fark etmemiş

Polis otomobiline binip ortalığı kana buladı! Polisler silahı fark etmemiş

Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.