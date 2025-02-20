1001 Gece Masalları sete çıkmadan başrol diziden ayrıldı! Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol başrolde

Bozdağ Film’in TRT tabii’ye çekeceği dönem dizisi “Binbir Gece Masalları” hazırlıkları sürüyor. Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’u başrollerde olduğu dizide şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

Yönetmen Metin Günay ve senarist Atilla Engin'in emek verdiği dizi sete çıkmadan önce sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dizinin kötü karakteri Yunus için Rüzgar Aksoy ile prensipte anlaşmaya varılmıştı, ancak son anda sözleşme şartlarında yaşanan anlaşmazlık sonucu, oyuncu projeden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1001 Gece Masalları dizisine yeni Yunus aranıyor.

Şimdi merakla beklenen soru şu: İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği Sultan Şehriyar'ın düşmanı ve Cansu Dere'nin canlandıracağı Şehrazat'ın da aşığı olan Yunus karakterini kim canlandıracak?

BİNBİR GECE MASALLARI KONUSU

İlk eşinin ihanetiyle sarsılan ve hayata dair bütün umudunu yitiren Şehriyar’ın tüm dünyası Şehrazat’la evlendiği gece değişecek. Şehrazat, Şehriyar’ı anlattığı masallarıyla iyileştirip dönüştürecek.