11 Ağustos Pazartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Ağustos 2025 pazartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:10 - 02:30

Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı

The Hobbit üçlemesinin son filminde, Bilbo Baggins ve Cüceler, Smaug’un saldırısından sonra yurtlarına kavuşurlar ancak bu zafer yeni tehditleri beraberinde getirir. Thorin, hazine uğruna değişirken Bilbo, zor bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Sauron’un orduları yaklaşır ve Elfler, Cüceler ve İnsanlar ya birleşip savaşacak ya da yok olacaklardır. Büyük savaş yaklaşırken Bilbo, hem arkadaşlarını hem de kendi hayatını korumak için mücadele eder.

02:30 - 03:40

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

03:40 - 06:00

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

06:00 - 08:10

Ege'nin Hamsisi

Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya'yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan Enginar Kalbi restoranını açar. Kısa sürede de hem kasabanın hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olur. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Rize'nin yaylasında da Şevket, kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenler. Ege'de zeybek, Rize'de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket'in planlarını altüst eder.

08:10 - 09:45

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

09:45 - 13:00

Kendi Düşen Ağlamaz

Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan’ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey. Alize’nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize’ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize’nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır.

13:00 - 14:25

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

14:25 - 17:45

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

17:45 - 19:00

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:20

Karanlık Zihinler

Büyük bir salgından kurtulmayı başaran bir grup genç, hayatta kalarak özel güçlere sahip olur ve onları alıkoyan yetişkinlere karşı bir mücadele başlatır.

22:20 - 01:20

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D Yayın Akışı

01:45 - 03:00

Büyük Buz Fırtınası

Aniden soğuk iklim sıcak iklime dönüşürken her şeyin seyri değişmeye başlar. Bir grup öğrenci yaşanan bu büyük olayın ardından çözüm bulmak ve dünyayı kurtarmak için harekete geçer. Yaptıkları araştırmalarla bu göktaşının etkisini kırmaları için iki parçayı da birleştirmek olduğunu anlayacaklardır.

03:00 - 05:00

Zalim İstanbul

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden bir gelin aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, memleketlisi Seher’i ikna etmek için usta bir düzenbazlığa girişir...

05:00 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 09:30

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Hikaye, 1967 yılında, İstanbul’un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içeriyor. 1960'lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadeleye tanık olacaksınız.

09:30 - 12:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

12:00 - 13:00

Kanal D Haber Gün Arası

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, gündem belirleyen özel haberler...

13:00 - 16:00

Uzak Şehir

Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

16:00 - 19:00

Aşk-ı Memnu

Çocukları ve uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya başlar. Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kızı Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve onun kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Bihter, Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bihter, Adnan Bey’in köşkünde mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Turnike

Yıllar önce izleyicilerin gönlünde taht kuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Turnike, eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle ekrana geliyor.Turnike'de yarışmacılar çeşitli etaplardan geçerek büyük ödül otomobili kazanma fırsatını yakalamaya çalışıyor.

23:15 - 01:15

Poyraz Karayel:Küresel Sermaye

Yasemin, mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızıdır ve kirli işlerle uğraşan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Fakat babası bu ilişkiyi onaylamaz. Kulaksız Adnan, kızını Semih'ten ayırması için Bahri Umman'dan yardım ister. Bahri Umman bu görevi Sadrettin ve adamlarına verir. Sadrettin ve adamları Yasemin ve Semih'i ayırmak için tehlikeli ve komik bir maceranın içine düşeceklerdir.

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:15

İlk Buluşma

Kemaralarla dolu bir mekan... Garsonundan aşçısına, komisinden temizlikçisine kalabalık bir oyuncu ekibi... Kozmik odadan kulaklıklar sayesinde ekiple iletişim kuran iki sunucu ve bir şaka kurbanı... İzleyiciyi kahkahaya boğacak programda; Başına geleceklerden habersiz şaka kurbanını mekana getiren kişi, mekanda kaldıkları sürece sunucuların istekleri doğrultusunda her biri diğerinden daha zor beş farklı etaptan geçmeye çalışacak ve her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber para kazanma şansını elde ediyor.

03:15 - 04:45

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

04:45 - 06:00

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 12:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

12:45 - 15:30

Sen Çal Kapımı

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

15:30 - 16:30

Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

Programda; yarışmacılarla yapılan özel röportajlar, jüri üyelerinin değerlendirme süreçleri, sahneye çıkamayan ancak dikkat çeken yetenekler, prova görüntüleri, yarışma günlüğü ve kamera arkası sürprizleri yer alıyor.

16:30 - 19:00

Karagül

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Recep İvedik 5

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar.

22:30 - 23:30

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

23:30 - 01:30

Transfer Dosyası

Ersin Düzen; Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile transfer strateji ve kararlarını birlikte yorumluyor, söylentiler ve kulis bilgilerinden resmi açıklamalara kadar en güncel gelişmeleri izleyiciye aktarıyor.

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 03:00

Güler Misin Ağlar Mısın?

Zengin bir iş adamı olan Cemal Bey, daha fazla para kazanmak amacıyla inşaatlarında çalışan Rasim Usta’nın kirada oturduğu evini yıkmaya karar verir. Kendi otelinde çalışan Metin’i o araziye kuracağı mini golf sahasına müdür yapacaktır. Bu habere çok sevinen Metin, artık evlilik için hazır olduğuna inanarak Rasim Usta’dan, kızıyla evlenmek için onay alır. Ancak evin yıkılacağı haberiyle mutlulukları gölgelenir. Metin’in sevinci yarım kalmıştır. Açıkta kalan aile, başlarını sokacak bir yer bulamaz. Kasabayı terk etmeye karar verdikleri anda Zeki ile Metin’in aklına gelen çılgın fikirle şanslarını bir kez daha denemeye karar verirler.

03:00 - 04:30

Aşıksın

Meşhur bir şarkıcı olan Tatlıses, hayranı olan genç kız Hülya'ya bir görüşte aşık olur ve derhal evlenme teklif eder. Teklifi ciddiye almayan kız, art arda yapılan bu teklifler karşısında sinirlenmekte ve evlenmeyi reddetmektedir. Kızın babası Hüseyin Kutman zengin bir iş adamıdır ve işleri kötüye gitmekte, alacaklıları tarafından tehdit edilmektedir. Bacağından kurşunlanır. Genç kız, İbrahim’den yardım ister.

04:30 - 06:00

İbo İle Güllüşah

Mutsuz ve zengin küçük kız Güllüşah evdekilerin ve dadısının baskısından sıkılmıştır. Bu sırada başlık parası için İstanbul’a gelen ve eşeğiyle sokaklarda dolaşan İbo ile tanışır. Güllüşah İbo'nun peşine takılır, fakat olay küçük kızın kaçırıldığı şeklinde yansıyınca ortalık karışır.

06:00 - 09:00

Siyah Kalp

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya anneleri Sumru'nun izini sürmeye gider. Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışır. Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atar. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlar.

09:00 - 12:00

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Kuzey, Yıldız ile sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenir ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir.

12:00 - 12:30

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

12:30 - 15:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

15:00 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Kolonya Cumhuriyeti

Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

22:30 - 00:30

Nasipse Olur

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.

STAR TV Yayın Akışı

00:20 - 02:30

Umut Kanatları

Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?

02:30 - 04:30

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

04:30 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

09:00 - 11:00

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

11:00 - 13:30

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

13:30 - 16:15

Kiralık Aşk

16:15 - 19:00

Erkenci Kuş

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Mısır Tanrıları

Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

22:30 - 01:10

Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Aile Saadeti

Gönül ile Murat arasındaki gerginlik artar. Kalmakla gitmek arasında kalan Gönül, kırgınlığını Murat'a belli eder. Murat ise duygularını bastırmayı tercih eder. Emin, konakta bir define olduğuna inanır. Elinde kazma kürekle bahçeyi kazarken Harun da bu hayale ortak olur. Bir yandan define arayarak çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan Harun, eski çalışanı Nuri'ye imzaladığı evraklarla farkında olmadan şirketi devreder. Bu durum Tekin'in planlarını doğrudan etkiler. Tekin cephesinde ise işler karışır. Şirkete yatırım yapmak isteyen İngiliz firması adına Ada isminde bir temsilci gelir. Ada, sadece şirket için değil, Tekin'le olan geçmişi için de gelmiştir.

03:00 - 05:30

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

05:30 - 08:00

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Kader Oyunları

Bir tarafta yakışıklı, bilgili ve cesur bir genç olan Demir ile pamuk prenses misali güzel, zengin ama bir o kadar saf ve temiz kalpli Bahar... Diğer tarafta aşklarına türlü planlarla engel olmaya çalışan üvey anne Aysun...

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 17:00

Sen Anlat Karadeniz

On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar’ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes’in hayatındaki tek güzel şey, oğlu Yiğit’tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta kaçmaya çalışır. Ancak bu kaçma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar... Tahir Kaleli, nam-ı diğer Deli Tahir, Karadenizli muhafazakar bir ailenin oğludur. Ailenin sahip olduğu kum şirketinde masa başında oturacağına, kum gemilerinde kaptanlık yapmayı, koca koca direklerin tepelerinde makara yağlamayı tercih eden asi, mert, gözü pek ve korkusuz bir delikanlıdır. Sayar Beton’la anlaşma imzalamak için geldiği İstanbul’da, Tahir’in hayatı sonsuza kadar değişecektir. Vedat Sayar, Kaleli ailesini akşam yemeğine çağırınca Tahir’le Nefes tanışır. Tahir, Nefes’e ilk gördüğü anda vurulur.

17:00 - 19:00

Sümela'nın Şifresi: Temel

Temel, Karadeniz'de yaşayan saf ve hayallerinin peşinden giden bir delikanlıdır. Bu haliyle herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beş parasız Temel, Trabzon'un en bilindik ve zengin ailelerinden Yücesoylar'ın kızı Zuhal'e aşık olur. Zuhal'i isteyen Temel'i baba Hıdır Yücesoy kapı dışarı eder. Sevdiğine ulaşamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihara giriştiğini öğrenir. Arkadaşını vazgeçirmek için manastırın çatısına çıkan Temel, Turgay'ı ikna etmek yerine kendisi de intihar etmeye karar verir. Onları çatıdan indirmeye çalışan polislerden Sümela Manastırı'nda büyük bir hazine saklandığını öğrenen Temel, intihar etmekten cayıp, bahsedilen hazineyi aramaya başlar. Bu sayede hem zengin olacak hem de Zuhal'e olan aşkını ispatlayacaktır.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aile Saadeti

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur. Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur. Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez. Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur. Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür. Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer. Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar. Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür. Doberman ve Maya samimi ama bir o kadar da eğlenceli bir yüzleşme yaşarken, Tülay ve Öykü ise yarım kalmış hayallerini hatırlamakla yüzleşir.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 02:30

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

02:30 - 04:00

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

04:00 - 05:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

05:00 - 07:15

Dizi

07:15 - 08:30

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

08:30 - 09:30

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

09:30 - 13:00

Gazete Magazin Yaz

13:00 - 16:00

Yaparsın Bilirim

Aileler yarışacak, herkes hünerlerini sergileyecek, en iyi olan ve jüriden tam not alan kazanacak.

16:00 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

