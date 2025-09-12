MAGAZİN

11 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dünün birincisi kim oldu?

11 Eylül 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Show TV'nin iddialı yeni dizisi Veliaht ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkarken, Kanal D'nin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu unutulmaz bir finalle ekranlara veda etti. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, dün akşamın reyting birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar...

Öznur Yaslı İkier

11 Eylül 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Televizyon kanalları, yapım şirketleri ve reklam verenler için büyük önem taşıyan reytingler, dün akşam yayınlanan programların performansını gözler önüne serdi.

Show TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi Veliaht, ilk bölümüyle Total ve AB gruplarında iddialı bir başlangıç yaparak zirveye ortak oldu. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesiyle dikkat çekmesi, reytinglere olumlu yansıdı.

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan ve tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu, dün akşam yayınlanan final bölümüyle sevenlerine veda etti. Final bölümü, Total ve AB gruplarında yüksek reytingler alarak dizinin ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi.

Aşk-ı Memnu'nun finali, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her zamanki gibi izleyicileri ekran başına kilitledi.

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da reytinglerde iddialı bir konumda. Şeflerin lezzetli yemekleri ve yarışmacıların arasındaki rekabet, izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyor. MasterChef Türkiye, Total ve AB gruplarında iyi sonuçlar elde etti.

TRT 1'de yayınlanan Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filmi ve Now TV'de yayınlanan Kalender Pide filmi de sinemaseverlerin ilgisini çekti. Özellikle hafta sonuna denk gelmeyen bir akşamda, bu filmlerin aldığı reytingler de dikkate değer bulundu. Genel olarak 11 Eylül 2025 reyting sonuçları, televizyon dünyasında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi.

11 Eylül 2025 reyting sonuçlarıa göre, Veliaht dizisinin başarılı başlangıcı, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz finali, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye'nin istikrarlı performansı öne çıktı.

Televizyon dünyasında rekabetin giderek arttığı bu dönemde, yapımcılar ve kanallar, izleyicilerin beklentilerini karşılamak için daha yenilikçi ve kaliteli yapımlara imza atmaya devam edecek gibi görünüyor.

11 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Veliaht – Show TV
Esra Erol'da – ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Veliaht – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

ABC REYTİNG SIRALAMASI
Veliaht – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8

