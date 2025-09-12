11 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dünün birincisi kim oldu?

11 Eylül 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Televizyon kanalları, yapım şirketleri ve reklam verenler için büyük önem taşıyan reytingler, dün akşam yayınlanan programların performansını gözler önüne serdi.

Show TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi Veliaht, ilk bölümüyle Total ve AB gruplarında iddialı bir başlangıç yaparak zirveye ortak oldu. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesiyle dikkat çekmesi, reytinglere olumlu yansıdı.

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan ve tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu, dün akşam yayınlanan final bölümüyle sevenlerine veda etti. Final bölümü, Total ve AB gruplarında yüksek reytingler alarak dizinin ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi.

Aşk-ı Memnu'nun finali, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her zamanki gibi izleyicileri ekran başına kilitledi.

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da reytinglerde iddialı bir konumda. Şeflerin lezzetli yemekleri ve yarışmacıların arasındaki rekabet, izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyor. MasterChef Türkiye, Total ve AB gruplarında iyi sonuçlar elde etti.

TRT 1'de yayınlanan Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filmi ve Now TV'de yayınlanan Kalender Pide filmi de sinemaseverlerin ilgisini çekti. Özellikle hafta sonuna denk gelmeyen bir akşamda, bu filmlerin aldığı reytingler de dikkate değer bulundu. Genel olarak 11 Eylül 2025 reyting sonuçları, televizyon dünyasında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi.

11 Eylül 2025 reyting sonuçlarıa göre, Veliaht dizisinin başarılı başlangıcı, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz finali, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye'nin istikrarlı performansı öne çıktı.

Televizyon dünyasında rekabetin giderek arttığı bu dönemde, yapımcılar ve kanallar, izleyicilerin beklentilerini karşılamak için daha yenilikçi ve kaliteli yapımlara imza atmaya devam edecek gibi görünüyor.

11 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Veliaht – Show TV

Esra Erol'da – ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

MasterChef Türkiye – TV8

Veliaht – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

ABC REYTİNG SIRALAMASI

Veliaht – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

MasterChef Türkiye – TV8