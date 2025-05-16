11. kez ameliyat oldu! Murat Dalkılıç son halini paylaştı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez operasyon geçirdi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bıçak altına yatan 41 yaşındaki şarkıcı, son halini paylaştı.

Murat Dalkılıç daha önce yaptığı açıklamada "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.