Kanbolat Görkem Arslan'a acı veda! Ünlü isimler akın etti, gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. 45 yaşındaki Arslan, Taksim Cihangir’deki evinde gece yarısı aniden rahatsızlanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklanırken, vefat haberini alan Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal, Mehmet Ali Nuroğlu sanatçının evine koşmuştu.
45 yaşında yaşamını yitiren Aralan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları törenden dakikalar önce Zincirlikuyu Camii'ne geldi.
Poyraz Karayel'de Kanbolat Görkem Arslan'ın partneri olan Emel Çölgeçen gözyaşlarını tutamadı. Kanbolat'ın yakın arkadaşı Deniz Çakır'da gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze törenine; İlker Kaleli, Birce Akalay, Celil Nalçakan, Pınar Altuğ ve Ebru Şahin gibi ünlü isimler katıldı.
