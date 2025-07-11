11 Temmuz Cuma 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cuma akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

01:05 - 02:20

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

02:20 - 03:30

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

03:30 - 05:45

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

05:45 - 08:45

Balkan Ninnisi

Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü Üsküp şehrinde, nehrin bir tarafında Makedonlar; diğer tarafında Türkler ve Arnavutlar yaşamaktadır. Süleyman Usta ve ailesi, İki tarafı birleştiren Taş Köprü’den ismini alan köfteci dükkanını işletmektedir. Ailenin iki oğlundan biri olan Ertan; üniversiteyi bitirmiş, yurduna geri döner. Öte yanda annesi Elena’nın baskısıyla Viyana’da siyaset bilimi okuyan ve Ertan gibi şehre dönüş yapan Jovanka; istemediği, her detayı kendi iradesi dışında planlanmış bir hayatla yüzleşecektir. Jovanka, annesi Elena’nın otoritesinden sıyrılıp kendi hayatı uğruna mücadeleye girişeceği kısmın başındadır.

08:45 - 10:00

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

10:00 - 13:00

Kasaba Doktoru

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer, yetenekli ve gelecek vadeden genç bir doktordur. Ömer ile efsane cerrah Ali'nin yolu, şehre uzak bir belde hastanesinde kesişir. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için azimli bir mücadele verilir.

13:00 - 14:25

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

14:25 - 17:45

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

17:45 - 19:00

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 21:30

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

Akın, astronomi kulübünün en parlak üyelerinden biridir. Yörüngemize yerleşmiş olan bir uzay gemisi keşfeden Akın, bu keşfiyle dünyanın gündemine oturur. Hayri de keşfin yapılmasına katkı sağlamıştır ve bu onun ufak da olsa şöhret kazanmasını sağlar. Hayri’nin fotoğraflarının gazetelerde gören ve dikkatini çeken geminin gerçek sahibi olan bir uzaylı, kendisine yardım etmesini sağlamak için onu bulmaya karar verir. Kader arkadaşını bulmak için yola koyulan uzaylı, bu sırada niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın peşinde olduğundan bihaberdir.

21:30 - 23:30

Çekya-Türkiye

Çekya ile Türkiye, 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçında karşı karşıya geliyor.

23:30 - 23:45

Set Sayısı

23:45 - 01:35

Nereye Gidiyorsun Aida?

1995 Bosna... İngilizce öğretmeni Aida Selmanagic, Srebrenica'nın küçük bir kasabasında Birleşmiş Milletler'in tercümanı olarak çalışmaktadır. Sırbistan ordusu bu küçük kasabayı ele geçirdiğinde, Aida'nın eşi ve iki oğlu da BM kampında sığınma arayan binlerce vatandaş arasında yer alır. Aida, Sırp ordusu iktidara geldiğinde siyasi müzakerelerin bir parçası olur ve gittikçe daha korkutucu olan bilgileri tercüme etmek zorunda kalır. Aida ailesini kurtarabilecek midir yoksa onları ölüme terk etmesi mi gerekecektir?

KANAL D Yayın Akışı

01:45 - 03:00

Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

Sakin bir yetim çocuk olan Geoff, Drake'i yani ejderhayı keşfeder, o dünyada yaşayan en son ejderhadır. Geoff parlak zırhlı bir şövalye olma hayalinin artık gerçek olduğunu anlar.

03:00 - 05:00

Zalim İstanbul

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden bir gelin aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, memleketlisi Seher’i ikna etmek için usta bir düzenbazlığa girişir...

05:00 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 11:00

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

11:00 - 12:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

12:00 - 13:00

Kanal D Haber Gün Arası

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, gündem belirleyen özel haberler...

13:00 - 14:00

Magazin D Yaz

İstanbul, Bodrum ve Çeşme’den canlı bağlantılar, açılışlar, davetler, defileler, gündem değiştirecek en son magazin haberleri ekrana geliyor.

14:00 - 16:30

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Hikaye, 1967 yılında, İstanbul’un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içeriyor. 1960'lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadeleye tanık olacaksınız.

16:30 - 19:00

Aşk-ı Memnu

Çocukları ve uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya başlar. Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kızı Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve onun kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Bihter, Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bihter, Adnan Bey’in köşkünde mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Dünyalar Savaşı: Saldırı

Üç genç gök bilimci dünyaya düşen bir göktaşının izini sürer ve kısa sürede bir uzaylı istilasının merkez üssünde olduklarını keşfeder.

22:00 - 23:45

Dünyalar Savaşı: Saldırı

Üç genç gök bilimci dünyaya düşen bir göktaşının izini sürer ve kısa sürede bir uzaylı istilasının merkez üssünde olduklarını keşfeder.

23:45 - 01:45

Jackie Chan İz Peşinde

Hong Kong'un en iyi polisi Bennie Chan, gözüne Çin'in gelmiş geçmiş en büyük mafya babalarından birini kestirmiştir. Ne olursa olsun onu yakalamaya kararlıdır. Bu uğurda ise yanında ilginç bir yoldaş bulur. Bu kişi, Amerika'nın en çok aranan suçlularından olan Connor Watts'tur.

NOW Yayın Akışı

01:15 - 04:00

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

04:00 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 12:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

12:45 - 15:30

Sen Çal Kapımı

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

15:30 - 16:30

Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

Programda; yarışmacılarla yapılan özel röportajlar, jüri üyelerinin değerlendirme süreçleri, sahneye çıkamayan ancak dikkat çeken yetenekler, prova görüntüleri, yarışma günlüğü ve kamera arkası sürprizleri yer alıyor.

16:30 - 19:00

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Sil Baştan Kaynanam

Konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.

22:30 - 01:15

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Şaşkın Damat

Apti, zengin bir adamın evinde çalışan saf ve genç bir bahçıvandır. Ev sahibinin yeğeni Serpil'e uzaktan uzağa hayranlık duyar. Serpil ise amcasının parasının peşindedir ve kendini namuslu bir ev kızı olarak gösterir. Amca, bir gün gerçekleri fark eder ve Serpil’in Bahçıvan Apti’yle evlenmesini, aksi takdirde onu tüm mirasından yoksun bırakacağını söyler. Başka çaresi kalmayan Serpil, Apti’yle evlenir. Tatil için gittikleri Uludağ’da zengin bir iş adamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olunca işler karışır.

01:30 - 03:00

Çiçek

Çiçek, doğduğu ilk gün öz annesi İlknur’dan öz babası Rıfat’ın zorlamaları sonucu ayrılmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyden habersiz geçen seneler Çiçek’e yeni bir aile kazandırsa da doğduğu o ilk gün gibi yine yılbaşında geçirdikleri trafik kazasıyla Çiçek’in hayatı bir kez daha değişir. Yılbaşı ikramiyesini kazandığını öğrendiği ilk dakikalarda yaşanan kaza sonucu yeni ailesini de kaybeden Çiçek’in hayatı bu kazadan sonra nasıl şekillenecek?

03:00 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 09:00

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak! Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Karabayır Lisesin'de gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

09:00 - 12:00

Aşk Laftan Anlamaz

Murat Sarsılmaz, zengin Sarsılmaz ailesinin veliahtıdır. Giresun'da doğan ve İstanbul'da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Hayat ile bir tesadüfler silsilesi sonucu yolu kesişen Murat'ın kavgayla başlayıp, aşkla devam eden keyifli hikayesi...

12:00 - 15:00

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

15:00 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Eyvah Eyvah

Hüseyin, Çanakkale’nin Geyikli Beldesi’nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlıdır. Hayatını müzisyenlik yaparak kazanan Hüseyin’in iki büyük aşkı vardır: Biri klarneti, diğeri de sağlık ocağında görevli hemşire Müjgan... Müjgan’la ve müzikle hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk, başta Hüseyin olmak üzere, etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul’da şarkıcılık yapan Firuzan’ın bile...

22:15 - 00:15

Petrol Kralları

Kendi hallerinde yaşayan iki fakir genç, mahalleden iki kıza aşıktır. Fakat paraları olmadığı için bir türlü sevdikleri kızlarla evlenemezler. Kızlardan birinin babası da ölünce sıkıntıları dayanılmaz bir hal alır ve babadan kalma evi satışa çıkarırlar. Fakat evi tam satacakları sırada bahçeden fışkıran petrol, aşık çiftlerin hayatlarını bir anda değiştirir. Bu arada da petrolle zenginleşen Zeki ve Metin, mahallede yaşayan ve herkesi sömüren karaborsacı ve tefeci Hasan’a karşı mahallenin de umudu olacaklardır.

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:50

Son Hıçkırık

Yıllar önce birbirlerini seven ancak kavuşamayan iki aşığın bu kez çocukları bir birine aşık olur.

02:50 - 05:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

05:00 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

09:00 - 11:00

Ada Masalı

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir. Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz’la tanışır. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz’a bir teklifle gider.

11:00 - 13:30

Ateşböceği

Başarılı bir avukat olan Barış Buka, hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez'le kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış'ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı'yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.

13:30 - 16:15

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

16:15 - 19:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Kod 355

Dünyayı büyük bir karmaşaya sürükleyecek olan ölümcül bir silah paralı askerlerin eline geçer. Bunun üzerine, CIA ajanı Mason, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

22:30 - 00:30

Beyoğlu Güzeli

Ailesi ile birlikte çadır tiyatrosunda çalışan genç kızla, tıp öğrenimi gören delikanlı rastlantı sonucu tanışırlar. Genç kız önceleri kimliğini saklasa da daha sonra genci çadır tiyatrosuna davet eder ve Beyoğlu Güzeli Alev kimliği ile karşısına çıkar.

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Aile Saadeti

Gönül ev bulmak için Fikri'den yardım ister. Fikri, ona bu yardım karşılığında konakta olanları haber vermesi için iş teklif eder. Murat, Tekin'in şirketinde işe başlar. Şirkette herkes beklenen büyük bir anlaşmanın arifesinde dört koldan çalışırken Tekin ise bir hayli gergindir. Gözü hala konakta olan Tekin, Doberman ile konağa bir ziyaret gerçekleştirir. Ancak bu ziyaret konaktakiler tarafından yanlış anlaşılınca işer Tekin ve Doberman için beklendiği gibi gitmez.

03:00 - 05:50

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:50 - 07:00

Bir Küçük Gün Işığı

On yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

07:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Kader Oyunları

Bir tarafta yakışıklı, bilgili ve cesur bir genç olan Demir ile pamuk prenses misali güzel, zengin ama bir o kadar saf ve temiz kalpli Bahar... Diğer tarafta aşklarına türlü planlarla engel olmaya çalışan üvey anne Aysun...

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:30

Sen Anlat Karadeniz

On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar’ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes’in hayatındaki tek güzel şey, oğlu Yiğit’tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta kaçmaya çalışır. Ancak bu kaçma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar... Tahir Kaleli, nam-ı diğer Deli Tahir, Karadenizli muhafazakar bir ailenin oğludur. Ailenin sahip olduğu kum şirketinde masa başında oturacağına, kum gemilerinde kaptanlık yapmayı, koca koca direklerin tepelerinde makara yağlamayı tercih eden asi, mert, gözü pek ve korkusuz bir delikanlıdır. Sayar Beton’la anlaşma imzalamak için geldiği İstanbul’da, Tahir’in hayatı sonsuza kadar değişecektir. Vedat Sayar, Kaleli ailesini akşam yemeğine çağırınca Tahir’le Nefes tanışır. Tahir, Nefes’e ilk gördüğü anda vurulur.

16:30 - 19:00

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Buz Devri 2: Erime Başlıyor

Manfred hala kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünyada kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar. Scrat, bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp, meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.

21:50 - 00:50

Aile Saadeti

Gönül ev bulmak için Fikri'den yardım ister. Fikri, ona bu yardım karşılığında konakta olanları haber vermesi için iş teklif eder. Murat, Tekin'in şirketinde işe başlar. Şirkette herkes beklenen büyük bir anlaşmanın arifesinde dört koldan çalışırken Tekin ise bir hayli gergindir. Gözü hala konakta olan Tekin, Doberman ile konağa bir ziyaret gerçekleştirir. Ancak bu ziyaret konaktakiler tarafından yanlış anlaşılınca işer Tekin ve Doberman için beklendiği gibi gitmez.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:30 - 04:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

04:30 - 06:30

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

06:30 - 07:15

Dizi

07:15 - 08:30

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

08:30 - 10:00

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

10:00 - 15:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiyede şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

15:30 - 20:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye önlüğünü korumak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılar final turunda şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek?