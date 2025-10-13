MAGAZİN

12 Ekim reyting sonuçları! Sahtekarlar listeye hızlı girdi... Dün en çok ne izlendi?

12 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dün ekranlarda en çok hangi diziler ve programlar izlendi? “Sahtekarlar” dizisi listeye hızlı giriş yaptı ve izleyicilerin ilgisini üst sıralarda topladı. İşte detaylar…

12 Ekim reyting sonuçları! Sahtekarlar listeye hızlı girdi... Dün en çok ne izlendi?

Dünün televizyon rating verileri incelendi. İzleyicilerin hangi yapımları tercih ettiği net bir şekilde ortaya çıktı. Listenin zirvesinde TRT 1’in "Teşkilat" dizisi yer alıyor. Dizi, izleyicileriyle buluştuğu saatte büyük ilgi gördü. En yüksek ratingi elde etti. "Teskilat"ın yanı sıra, NOW’un "Sahtakarlıklar" programı da dikkat çekti. İkinci sırada bulunuyor.

"Çarpıntı" dizisi, STAR TV ekranlarında gösterildiği saatlerde yüksek izlenme oranları elde etti. Üçüncü sırada yerini aldı. TRT 1’in "Teşkilat" özetinin izlenme oranları da dikkat çekici. Dizinin özet bölümü, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

"Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" programı, güncel haberleri izleyicilere sunuyor. Bu program önemli bir yer edinmiş durumda. "MasterChef Türkiye", TV8 kanalında yayınlandığı süre içinde yüksek izlenme oranlarıyla öne çıkıyor. Listede yerini aldı.

Show TV ve Kanal D’nin ana haber bültenleri, gündeme dair önemli bilgileri sunuyor. İzleyiciler bu bültenlere yoğun ilgi gösteriyor. "Sahtekarlar" da NOW kanalında reyting sıralamasında dikkat çekiyor. Son durumunu koruyor.

12 Ekim reyting sonuçları! Sahtekarlar listeye hızlı girdi... Dün en çok ne izlendi? 1

Genel olarak izleyicilerin televizyon alışkanlıkları çeşitleniyor. Birçok farklı türde program izleniyor. Bu veriler zaman zaman değişse de belirli yapımlar kalıcı bir izleyici kitlesine sahip. Drama, haber ve reality show gibi türler, Türk televizyon izleyicisi için önemli.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:56:46 24:20:46
2 SAHTEKARKAR NOW 20:00:07 22:18:13
3 CARPINTI STAR TV 20:58:13 24:08:28
4 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:14 20:56:46
5 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:02
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:36:43 24:21:37
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:23 19:59:48
8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:29 20:00:17
9 SAHTEKARLAR (TKR) NOW 22:18:18 24:48:19
10 CARPINTI (OZET) STAR TV 20:00:19 20:58:13

Kaynak: TİAK

