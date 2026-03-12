MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

12 Mart Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 12 mart 2026 perşembe akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

12 Mart Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

12 Mart 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:50 - 02:25 Gönül Dağı
  • 02:25 - 04:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 04:25 - 05:55 Sahur Bereketi
  • 05:55 - 06:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 06:50 - 08:45 Kalk Gidelim
  • 08:45 - 10:00 Adını Sen Koy
  • 10:00 - 10:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 - 13:20 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:20 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 15:30 Vefa Sultan
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 17:45 - 19:00 Ramazan Sevinci
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 20:45 Maç Önü
  • 20:45 - 23:00 Samsunspor - Rayo Vallecano

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Beyaz'la Joker
  • 02:00 - 04:15 Eşref Rüya
  • 04:15 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü
  • 13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 18:00 Arka Sokaklar
  • 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Bahar
  • 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Dizi
  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 00:00 - 02:30 Dizi

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:45 A.B.İ.
  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:45 - 06:20 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:20 - 08:00 Zembilli
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 18:30 Esra Erol'da
  • 18:30 - 19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:35 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 02:45 Caner Taslaman ile...
  • 02:45 - 04:15 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 04:15 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimden İran uyarısı! 'İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız'Ünlü isimden İran uyarısı! 'İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız'
'Yanak yağlarını aldırdı' dendi! Son haline yorum yağdı'Yanak yağlarını aldırdı' dendi! Son haline yorum yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.