12 Mart Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Mart 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:50 - 02:25 Gönül Dağı
- 02:25 - 04:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
- 04:25 - 05:55 Sahur Bereketi
- 05:55 - 06:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
- 06:50 - 08:45 Kalk Gidelim
- 08:45 - 10:00 Adını Sen Koy
- 10:00 - 10:30 Kur'an'ın Mesajı
- 10:30 - 13:20 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:20 - 14:15 Seksenler
- 14:15 - 15:30 Vefa Sultan
- 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
- 17:45 - 19:00 Ramazan Sevinci
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 20:45 Maç Önü
- 20:45 - 23:00 Samsunspor - Rayo Vallecano
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Beyaz'la Joker
- 02:00 - 04:15 Eşref Rüya
- 04:15 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü
- 13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 18:00 Arka Sokaklar
- 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Bekir Köse ile Ramazan...
- 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:00 - 08:00 Bahar
- 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:30 Dizi
- 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
- 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
- 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 02:45 A.B.İ.
- 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
- 03:45 - 06:20 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
- 06:20 - 08:00 Zembilli
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 18:30 Esra Erol'da
- 18:30 - 19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:35 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
- 01:30 - 02:45 Caner Taslaman ile...
- 02:45 - 04:15 Zahide Yetiş'le Tadımız...
- 04:15 - 06:30 Caner Taslaman ile...
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
