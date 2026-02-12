MAGAZİN

12 Şubat Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 12 Şubat 2026 perşembe akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

12 Şubat 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:25 - 02:05 Uçuş Planı
  • 02:05 - 04:35 Kara Ağaç Destanı
  • 04:35 - 05:55 Seksenler
  • 05:55 - 06:45 Turgay Başyayla ile...
  • 06:45 - 09:20 Kalk Gidelim
  • 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:40 Seksenler
  • 14:40 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 22:00 Gökdelen

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 İnci Taneleri
  • 03:00 - 05:00 Poyraz Karayel
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Veliaht
  • 03:00 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 07:00 Çiçek
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Bittin Sen
  • 02:30 - 04:00 Sefirin Kızı
  • 04:00 - 05:30 Ateşböceği
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 A.B.İ.
  • 03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 08:00 Başka Bir Gün
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 15:45 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 15:45 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

