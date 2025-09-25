MAGAZİN

12 yaş küçük eşi Murat Özdemir hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı... Ebru Gündeş boşanıyor! Resmi açıklama yayınladı

Ebru Gündeş'in 4. kez nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük olan eşi Murat Özdemir geçtiğimiz günlerde 'suç örgütü' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Murat Özdemir ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ebru Gündeş'ten şaşırtan bir açıklama geldi ve boşanma kararını açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile 4. kez nikah masasına oturmuştu. Gündeş'in evliliği magazin manşetlerinde günlerce yerini aldı.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir ile gündeme geldi. Özdemir 'suç örgütü' iddiasıyla gözaltına alındı ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Ebru Gündeş bugün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gündeş boşanma kararı aldığını resmi olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gündeş; 'Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içerisinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim... Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

