MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 120 milyon TL’lik yatırımıyla gündemdeydi! Berdan Mardini renkli tarzı ve 15 yaş küçük sevgilisiyle galaya damga vurdu! Yorum yağdı...

120 milyon TL’lik yatırımıyla gündemdeydi! Berdan Mardini renkli tarzı ve 15 yaş küçük sevgilisiyle galaya damga vurdu! Yorum yağdı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 12:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, renkli kombinleri ve 120 milyon TL'lik fabrika yatırımıyla son dönemde magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini son olarak Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığ 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasında ortaya çıktı. Galaya renkli kombini ve genç sevgilisiyle katılan Mardini'ye sosyal medyada yorum yağdı.

120 milyon TL’lik yatırımıyla gündemdeydi! Berdan Mardini renkli tarzı ve 15 yaş küçük sevgilisiyle galaya damga vurdu! Yorum yağdı...

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini son olarak 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasında boy gösterdi.

Galaya kırmızı siyah eşofmanıyla katılan Mardini geceye kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay ile katıldı. Ünlü türkücü genç sevgilisi ile kameralara poz verdi.

Berdan Mardini hem renkli giyim tarzı hem de genç sevgilisiyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

BERDAN 1

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'genç görünmeye çalışıyor', 'kız çok küçük görünüyor', 'sevgilisi kızı gibi duruyor', 'yaş farkı çok fazla' gibi yorumlar yapıldı.

berdan 2

120 MİLYON TL'LİK YATIRIMIYLA GÜNDEMDEYDİ

Ünlü türkücü 2018 yılında evini arabasını satıp memleketi Mardin'e 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu. Mardini'nin kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenen güller dünyaya açıldı.

berdan 3

Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak!

İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak!

Bu anketin sonuçları siyasi partileri düşündürecek! Birinci ne CHP ne de AK Parti... Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkan sonuç dikkat çekti

Bu anketin sonuçları siyasi partileri düşündürecek! Birinci ne CHP ne de AK Parti... Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkan sonuç dikkat çekti

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Bakanlığın listesinde yine bunlar var!

Bakanlığın listesinde yine bunlar var!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.