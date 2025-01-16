120 milyon TL’lik yatırımıyla gündemdeydi! Berdan Mardini renkli tarzı ve 15 yaş küçük sevgilisiyle galaya damga vurdu! Yorum yağdı...

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini son olarak 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasında boy gösterdi.

Galaya kırmızı siyah eşofmanıyla katılan Mardini geceye kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay ile katıldı. Ünlü türkücü genç sevgilisi ile kameralara poz verdi.

Berdan Mardini hem renkli giyim tarzı hem de genç sevgilisiyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'genç görünmeye çalışıyor', 'kız çok küçük görünüyor', 'sevgilisi kızı gibi duruyor', 'yaş farkı çok fazla' gibi yorumlar yapıldı.

120 MİLYON TL'LİK YATIRIMIYLA GÜNDEMDEYDİ

Ünlü türkücü 2018 yılında evini arabasını satıp memleketi Mardin'e 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu. Mardini'nin kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenen güller dünyaya açıldı.